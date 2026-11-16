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Akciğer kanserinde gözden kaçan belirtiler! Vücut bu sinyalleri veriyor

Dünyada kanser kaynaklı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olan akciğer kanseri, erken dönemde fark edilmesi zor belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Uzun süren öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi şikayetler ise hastalığın önemli işaretleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle geçmeyen belirtilerin göz ardı edilmemesi ve erken tanı için kontrollerin aksatılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

DHA Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Akciğer kanseri, dünyada kanser kaynaklı ölümlerin önemli nedenleri arasında yer alıyor. Hastalığın gelişiminde sigara kullanımı başta olmak üzere çevresel ve mesleki maruziyetler önemli rol oynarken öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı ve ses kısıklığı gibi belirtiler dikkat edilmesi gereken şikâyetler arasında bulunuyor. 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Akın Yıldızhan, akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

'SİGARA EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ' Akciğer kanserinin en önemli nedeninin tütün kullanımı olduğunu belirten Doç. Dr. Yıldızhan, "Sigara, puro ve pipo gibi tütün ürünlerinin kullanımı akciğer kanserinin en sık nedenidir. Asbest, radon, uranyum, arsenik, berilyum, kadmiyum ve vinil klorür gibi zararlı maddelere maruz kalmak, radyasyon, hava kirliliği ve ailede akciğer kanseri öyküsünün bulunması da diğer risk faktörleri arasında yer alıyor" diye konuştu.