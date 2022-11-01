Akciğer kanserinin en önemli sebebi! Uzun süre maruz kalındığında...

2020 yılında yaklaşık olarak 10 milyon kişinin kanserden öldüğünü belirten Prof. Dr. Tezer Kutluk, bu rakamın 2040 yılında 16 milyona çıkması beklendiğini söyledi. Ancak diğer kanser türlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de durumun önlenebileceğini söyleyen Kutluk, hava kirliliğinin önemli bir etken olduğunu söyledi.

AA Giriş Tarihi: 01.11.2022 12:04 PAYLAŞ ABONE OL

Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) "Kanseri Yenmek - Çevrenin Rolü" adlı raporuna göre Avrupa Birliği (AB) genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkarken, 1,3 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Rapora göre, kanser vakalarına neden olan çevresel faktörlerin başında hava kirliliği geliyor.

"Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla hava kirliliğinin kanser hastalığındaki rolü hakkında değerlendirmelerde bulunan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, hava kirliliği, sigara dumanı, radon, ultraviyole radyasyon, asbest, belirli kimyasallar ve diğer kirleticilere maruz kalmanın, Avrupa'daki tüm kanser vakalarının yüzde 10'undan fazlasına neden olduğunu belirtti. Kutluk, "Çalışmalar bize gösteriyor ki iç ve dış ortamdaki hava kirliliği Avrupa'da tüm kanserlerin yüzde 1'inden, kanser ölümlerinin ise yüzde 2'sinden sorumlu. Akciğer kanserinden ölümlerde ise hava kirliliğinin rolü yüzde 9'a çıkıyor." dedi.