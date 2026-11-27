Sigara ve tütün ürünleri kullanımının akciğerler üzerindeki etkisi çoğu zaman erken dönemde belirti vermiyor. Pek çok kişi akciğer röntgeni normal çıktığında akciğerlerinin de sağlıklı olduğunu düşünüyor. Ancak uzmanlar, akciğer filminin tek başına yeterli bir değerlendirme yöntemi olmadığını vurguluyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Saltürk, poliklinikte en sık karşılaştıkları sorulardan birinin "Sigara içiyorum, akciğer kapasitem filmde nasıl görünüyor?" olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

"AKCİĞER KAPASİTESİ FİLMLE ÖLÇÜLMEZ"

Akciğer röntgeninin kapasite hakkında net bilgi vermediğini söyleyen Prof. Dr. Saltürk, "Filme baktığımızda sigaradan ne kadar etkilendiğinizi ya da akciğer kapasitenizin ne durumda olduğunu tam olarak söyleyemeyiz. Bunu anlamanın en doğru yolu solunum fonksiyon testleridir. Özellikle spirometri dediğimiz ve halk arasında üfleme testi olarak bilinen yöntem, akciğer sağlığını değerlendirmede altın standarttır" dedi.

"ÜFLEME TESTİ HAYATİ BİLGİLER VERİR"

Solunum fonksiyon testinin akciğerdeki hava akımını ve kapasiteyi ölçtüğünü anlatan Prof. Dr. Saltürk, "Bu testle hava akımındaki düşüşleri, kapasite kayıplarını ve bazı hastalıkların erken bulgularını tespit edebiliyoruz. Kişinin filmi tamamen normal olsa bile sigaraya bağlı akciğer hasarı ve kapasite düşüklüğü görülebilir. Bu nedenle sigara içen bireylerin mutlaka düzenli olarak üfleme testi yaptırması gerekir" ifadelerini kullandı. Testin oldukça basit bir işlem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saltürk, "Girişimsel olmayan, kısa sürede yapılan bir testtir. Hasta derin nefes alıp tüm gücüyle üfler. Birkaç manevra sonrası akciğer kapasitesi, soluk verme hızı ve hava akımı ölçülür. Poliklinik şartlarında kolayca uygulanabilir" diye konuştu.