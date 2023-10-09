Akciğeri baştan sona yeniliyor! Günde 3 tanesi adeta detoks etkisi yaratıyor…

Omega-3'ler ve bunların akciğer sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırma iki kapsamlı aşamaya ayrıldı. Uzunlamasına bir çalışma olan ilk aşama, başlangıçta sağlıklı olan 15.000'den fazla Amerikalının yirmi yıl kadar uzun bir süre boyunca izlenmesini içeriyordu. Önemli bir bulgu, kanında omega-3 düzeyi yüksek olan bireylerin akciğer fonksiyonlarında daha yavaş bir düşüş göstermesiydi.