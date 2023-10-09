Akciğeri baştan sona yeniliyor! Günde 3 tanesi adeta detoks etkisi yaratıyor…

Çalışma yazarı Dr. Patricia A. Cassano şunları söylüyor : "Kanser ve kardiyovasküler hastalıklarda beslenmenin rolü hakkında çok şey biliyoruz, ancak kronik akciğer hastalığında diyetin rolü biraz az çalışılmış." Şöyle ekliyor: "Bu çalışma, sağlıklı beslenmenin bir parçası olan omega-3 yağ asitlerinin akciğer sağlığı için de önemli olabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor."
Temel çoklu doymamış yağlar olan Omega-3 yağ asitleri hücresel sağlığa önemli katkılar sağlar.
Cleveland Clinic'e göre, bunlar etkili hücre fonksiyonunu teşvik etmede etkilidir ve hücre zarlarının oluşumunda, yapıyı güçlendirmede ve hücreden hücreye iletişimi güçlendirmede merkezi öneme sahiptir.
Somon, ceviz ve keten tohumu gibi gıdalarda bulunan omega-3'ler, iltihabı hafifletme ve kolesterol seviyelerini iyileştirme yetenekleriyle ünlüdür ve sağlık açısından ek avantajlar ortaya çıkarmaya devam etmektedir.
Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklenen ve Haziran 2023'te American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine'de yayınlanan son araştırmalar, omega-3'ler ile kronik akciğer hastalıkları risklerinin azalması arasında ilgi çekici bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.
Bu, bu güçlü besinleri beslenmenize dahil ettiğinizde önceden düşündüğünüzden çok daha fazlasını elde edebileceğinizi gösteriyor.
Omega-3'ler ve bunların akciğer sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan araştırma iki kapsamlı aşamaya ayrıldı. Uzunlamasına bir çalışma olan ilk aşama, başlangıçta sağlıklı olan 15.000'den fazla Amerikalının yirmi yıl kadar uzun bir süre boyunca izlenmesini içeriyordu. Önemli bir bulgu, kanında omega-3 düzeyi yüksek olan bireylerin akciğer fonksiyonlarında daha yavaş bir düşüş göstermesiydi.
İkinci aşama, 500.000 kişiden oluşan devasa bir numuneyi içeren bir genetik analize odaklandı. Araştırmacılar diyetteki omega-3 alımını temsil eden genetik belirteçleri araştırdılar.
Bu analiz, daha yüksek omega-3 düzeylerinin, özellikle daha iyi akciğer fonksiyonuyla bağlantılı olduğu önceki bulguları doğruladı.
OMEGA 3 ALIMINI NASIL ARTIRABİLİRSİNİZ?
Beslenme Uzmanı Dr. Bonnie K. Patchen, beslenme araştırmalarında önemli bir değişimin altını çiziyor ve şunu vurguluyor: "Beslenme araştırmalarında akciğer hastalıklarını tedavi etmek için gerçekten hassas beslenmeye doğru ilerliyoruz. " Bu, özellikle kronik akciğer rahatsızlıkları riski taşıyan bireyler için daha kişiye özel beslenmenin etkili olabileceği işaret ediliyor.
OMEGA 3 ZENGİNİ BESİNLER
YAĞLI BALIKLAR
Özellikle yağlı balık türleri, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Somon, uskumru, sardalya, hamsi, ringa balığı ve ton balığı gibi balıklar EPA ve DHA açısından özellikle zengindir.
CHİA TOHUMU
Chia tohumları, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) adı verilen bir tür omega-3 yağ asidi bakımından zengindir. Aynı zamanda lif ve antioksidanlar açısından da zengin bir besindir.
KETEN TOHUMU
Keten tohumları, ALA bakımından zengin olan bir diğer bitkisel kaynaklı omega-3 kaynağıdır. Öğütülmüş keten tohumu veya keten tohumu yağı, beslenmenizde kullanabileceğiniz şekillerdir.
CEVİZ
Cevizler de ALA bakımından zengin bir omega-3 kaynağıdır. Aynı zamanda protein, lif ve diğer besin maddelerini de içerir.
Günde 3 tane yemek bile yüksek miktarda omega 3 alımına ve bu sayede akciğerleri korumanıza yardımcı olabilir.
UYARI
Bu yazı öneri niteliğinde olup bir tedavi yöntemi olarak kullanılmamalıdır. Özellikle akciğerlerinizle ilgili sorun yaşıyorsanız öncesinde mutlaka bir doktora görünmeniz ve profesyonel yardım almanız önerilir.