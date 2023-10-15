Akciğerlerde zehir bırakmıyor! Doktorların "temizleyici" dediği o besin...

Akciğerleriniz için birkaç detaya dikkat etmek, ömrünüz boyunca sağlıklı bir solunum sistemine sahip olmanızı kolaylaştırabilir. Özellikle hangi besinlerin ciğerleriniz üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu dikkatle incelemekte fayda var. İşte ciğerlerinizi temizleyen o gıdalar…
ZENCEFİL
Öksürük ve soğuk algınlığını tedavi etmek için en sık kullanılan ev ilaçlarından biri olan zencefil, antiinflamatuar özellikleriyle ünlüdür. Bu kök bitki, toksinlerin solunum yolundan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
Akciğer sağlığının korunmasına yardımcı olan magnezyum, potasyum, beta-karoten ve çinko gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Çayınıza, salatanıza, ve hatta baharat karışımlarınıza zencefil ekleyebilirsiniz.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, solunum yolu rahatsızlıklarından kaynaklanan iltihaplanma ve tıkanıklığın azaltılmasına yardımcı olur. Zerdeçaldaki aktif bileşik akciğerleri doğal olarak temizler.
Aynı zamanda bağışıklığın geliştirilmesine ve vücudun detoksifikasyonuna(zehrin atılmasına) yardımcı olur. Çiğ veya toz zerdeçalı sütlerinizde, baharat karışımlarınızda, salatalarınızda ve smoothielerinizde kullanabilirsiniz.
BAL
Bal doğal bir tatlandırıcıdır ve solunum problemlerini azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel özellikleri nedeniyle en çok tercih edilen besinlerden biridir. Hava geçişini temizlemeye ve akciğerlerinizin sağlığını korumaya yardımcı olur.
Ilık suya bir kaşık bal eklemek ciğerlerinizi temizlemede son derece faydalıdır. Ayrıca soğuk algınlığı ve öksürüğün giderilmesine de yardımcı olur.
SARIMSAK
Sarımsak, antibiyotik ajan görevi gören ve solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olan allisin adı verilen güçlü bir bileşiğe sahiptir. Tıkanıklığın ve nefes darlığının giderilmesine yardımcı olur. İnflamasyonu ve akciğer kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur. Sarımsak astım hastaları için de oldukça faydalıdır.
YEŞİL ÇAY
Kilo kaybından inflamasyonun azaltılmasına kadar yeşil çayın sağlık açısından çeşitli faydaları vardır. Günde iki kez yeşil çay tüketmek herhangi bir akciğer rahatsızlığını iyileştirmede harika olabilir.
SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN
Akciğerlerinizi temizlemek için karbonhidratların düşük, sağlıklı yağların ise yüksek olduğu bir diyet seçin. Karbonhidratları metabolize ederken, yağları metabolize ederken olduğundan daha fazla oksijen kullanılır ve karbondioksit üretilir.
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Aerobik egzersizler yapmak akciğer kapasitesini artırmaya yardımcı olur. Aerobik egzersizlerin yaygın örnekleri arasında yürüyüş, bisiklete binme, koşma, yüzme, dans, tenis, boks vb. yer alır.
Herhangi bir akciğer hastalığınız varsa, herhangi bir aerobik egzersizine başlamadan önce doktorunuza danışın. Akciğer kapasitenizi artırmak için pranayama uygulayın.