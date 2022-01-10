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Akciğerleri temizliyor, öksürüğü hemen kesiyor! Her gün sadece bir kaşık

Çam ağacı uzun zamandır insan sağlığı için en faydalı ağaçlardan biri olarak kabul edilmiştir. Tomurcukları, kabuğu ve reçinesi tıbbi tariflerde aktif olarak kullanılır. Çam kozalağı pekmezi ise çok daha az bilinen fakat aslında bedende büyük etkileri olan önemli besinlerden biri. İşte çam kozalağı pekmezinin hiç bilinmeyen etkileri...

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 08:13
Akciğerleri temizliyor, öksürüğü hemen kesiyor! Her gün sadece bir kaşık
Meditasyon merkezleri ve tıbbi sanatoryumların en sık yerleştirildiği yer çam ormanlarındadır, böyle bir yerdeki havanın kendisi, çam bakterileri öldürdüğü için hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur. Çam kozalağı eklem hastalıklarının tedavisinde çok etkilidir ve cilt rahatsızlıklarının tedavisi için de önerilmektedir.

ÇAM KOZALAKLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ
Genç tomurcuklar çok miktarda reçineli asit, vitamin, mineral ve tanen içerir
-C, K ve B vitaminleri
-Biyoflavonoidler
-Tanenler
-Karoten
-Reçine
-Terebentin açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI
-İç ve dış iltihabı hafifletir, enfeksiyonlarla savaşır, bağışıklık direncini arttırır.
-İyi bir balgam söktürücüdür.
-Kanı temizler ve kan damarlarını güçlendirir.
-İdrar söktürücü etkiye sahiptir, böylece şişliği giderir;
-Sinir sistemini yatıştırır ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur.
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