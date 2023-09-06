Akciğerleri tertemiz yapıyor! Tüm zehri akıtan antioksidan deposu…

Temel vitamin ve minerallerin düzenli alımı, akciğerlerinizin düzenli çalışabilmesi için hayati bir faktör. Bu nedenle astım, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi akciğerle ilişkili hastalıkların riskini veya yaşıyorsanız, semptomlarını azaltmaya yardımcı oluyor.
Rafine karbonhidrat, gazlı ve şekerli içecekler, işlenmiş kırmızı et gibi zararlı olduğu kesinleşmiş gıdalar, vücutta iltihaplanmaya neden olur ve bu durum ise; KOAH ve benzeri akciğer hastalıkları dahil olmak üzere riskli hastalıklara zemin hazırlayabilir.
Yapılan araştırmalar; bazı spesifik gıdaların akciğer sağlığına çok daha fazla katkısı olabileceğini gösteriyor. Özellikle yüksek antioksidan oranına sahip besinler, akciğer fonksiyonlarını iyileştirebilir. Lif oranı yüksek besin besinler de bu noktada öne çıkıyor. İşte akciğer sağlığını iyileştirebilecek o besinler…
ELMA
Elma, özellikle de elma kabuğu, akciğerlerde iltihabı hafifleterek KOAH, astım gibi hastalıklarla yaşayan insanlar için semptomları hafifletebilecek "quercetin" adı verilen bir antioksidan yönünden zengindir. Aynı zamanda bu durum; olası bir akciğer rahatsızlığını da hafifletebilir.
KIRMIZI BİBER
Kırmızı renge sahip biberler, daha iyi akciğer sağlığını destekleyen önemli besinlerden biri. İçeriğinde bulunan ve önemli antioksidanlardan biri olan C vitamini yönünden oldukça zengindir. Böylece akciğer kapasitesinde azalma riskini büyük oranda da düşürebilirsiniz.
PANCAR
Parlak rengiyle pancar, aynı zamanda zengin bir "nitrat" kaynağı. Tükettiğinizde vücudunuz, bu nitratı "nitrik okside" dönüştürür. Bu işleme süreci; kan damarlarının gevşeyerek oksijen akışını artmasına ve kan basıncının (tansiyonun) düşmesini sağlar. Bunların tümü akciğer fonksiyonunun iyileşmesine de katkıda bulunur. Üstelik pancarın antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri, akciğer sağlığını büyük oranda iyileştirir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Pazı, kara lahana veya ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, iltihahaplanma oranını düşürecek olan C vitamini, karotenoid gibi yoğun antioksidanlar içerir. Böylece akciğer kanserinin riskini dahi azaltabilecek güce sahiptir.
BAKLAGİLLER
Fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagiller yüksek düzeyde lif içeriyor. Bu durum; akciğer fonksiyonunu iyileştirebilecek bir kapasiteye sahiptir. Başka bir çalışma, lif oranını artırmanın akciğerler üzerinde "koruyucu bir etki" olduğunu gösteriyor. Üstelik KOAH hastalığına karşı azalma sağlayabiliyor.
DOMATES
Domates ve domates bazlı ürünler, solunum yollarındaki iltihabı hafifleten başka bir antioksidan türü olan karotenoid türüdür. En iyi kaynaklardan biri olan bu besin; üstelik içeriğindeki C vitamini ve likopen kaynağıdır. Likopen ayrıca KOAH'lı kişilerde ölüm riskini azaltabileceği de yapılan çalışmalarda elde edilen veriler arasında bulunuyor.
ORMAN MEYVELERİ
Yaban mersini, çilek ve böğürtlen gibi orman meyveleri; flavonoid adı verilen bir tür antioksidan açısından oldukça zengindir. Antosiyanin adı da verilen bu faydalı içerik; akciğerlerdeki mukus ve iltihaplanmayı azaltmanın yanı sıra; akciğer fonksiyonlarındaki yaşa bağlı kapasite düşüşünü de yavaşlatarak birçok fayda sağlıyor.
Tüm bu besinlerin faydasının yanı sıra; günlük yaşamda sağlıklı bir hayat sürmek de büyük önem taşıyor. Düzenli egzersiz, sigara kullanımını bırakmak gibi ayrıntılar, akciğer sağlığınızı en üst düzeyde tutmanızı sağlıyor. Ayrıca kronik bir akciğer hastalığınız bulunuyorsa, mutlaka doktorunuzun danışmanlığında yaşam stilinizi ve beslenmenizi düzenlemelisiniz.