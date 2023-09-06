Akciğerleri tertemiz yapıyor! Tüm zehri akıtan antioksidan deposu…

Hayati bir göreve sahip olan akciğerler, vücudun ihtiyaç duyduğu oksijenin dağılımını sağlıyor. Bu nedenle özellikle akciğer kapasitesinin azalması, sağlığınızda kökten zarar verebilecek bir riske sahip. Düzenli egzersiz yapmak ve doğru beslenmek ise; akciğerlerinizi genç tutmanın en önemli yolu.

Giriş Tarihi: 06.09.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 09:15 PAYLAŞ ABONE OL

Temel vitamin ve minerallerin düzenli alımı, akciğerlerinizin düzenli çalışabilmesi için hayati bir faktör. Bu nedenle astım, bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi akciğerle ilişkili hastalıkların riskini veya yaşıyorsanız, semptomlarını azaltmaya yardımcı oluyor.

Rafine karbonhidrat, gazlı ve şekerli içecekler, işlenmiş kırmızı et gibi zararlı olduğu kesinleşmiş gıdalar, vücutta iltihaplanmaya neden olur ve bu durum ise; KOAH ve benzeri akciğer hastalıkları dahil olmak üzere riskli hastalıklara zemin hazırlayabilir.