Akciğerleri yerle bir eden sessiz tehlike! Uzmanlar uyardı: "İnsanların %80'i hastalığını bilmiyor..."

BALON TEDAVİSİ

Hava yollarında darlığın artmasına sebep olan salgı ve hava yollarını döşeyen mukozadaki ödemin destek tedavileri ile azaltılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Kutlu, "Ancak bu fonksiyonel daralma, balon tedavisi dediğimiz bir mekanik temizlik ile önemli ölçüde azaltılabilmektedir. İşlem hava yollarına bronkoskop ile girilerek, söz konusu hava yollarında yapılan bir genişletme işlemidir. KOAH'ın alt grubu olarak bilinen kronik bronşit hastalarında fonksiyonların ileri derecede düşmesi halinde bu girişim yapılır ve son derece az bir risk ile uygulanabilir. İşlem, donanımlı bir hastanede yaklaşık 1 satte yapılabilir" dedi.

SİGARAYI BIRAKMAK ŞART

Prof. Dr. Kutlu, balon tedavisi işlemi için hastaların sigarayı bırakmış olması ve gerekli tüm tıbbi desteği alıyor olması gerektiğinin de altını çizerek, "Balon tedavisi diğer destek tedavilerine yardımcı bir girişim olarak planlanmalı. Bu tedaviden en çok faydalanan grup kronik bronşitten kaynaklanan hava yolları daralmasının (bronş salgısı ve mukoza ödemi) en fazla olduğu hastalar. Etkisi hemen ortaya çıkar ve hastadan hastaya değişen sürelerde devam eder. Bu tedavi kronik bronşit zemininde ortaya çıkmış akciğer kanseri olgularında da destekleyici. Eğer bir cerrahi planlanıyorsa cerrahinin riskini azaltmak amacı ile de kullanılabilir. Hızlı uygulanabilen, riski düşük bir işlem olarak yapılmakta ve cerrahi girişimlerin başarısını arttırmaktadır" dedi.