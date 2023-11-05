Akciğerlerin katranla dolmasına neden oluyor! Uzmanı kanser konusunda uyardı...

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, dünyada en sık görülen ve erken belirti vermeyen akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi için "40 yaşından sonra yılda bir akciğer filmi" çekilmesini önerdi.

Kadın ve erkeklerde en sık görülen bu kanserin erken belirti vermediğini ifade eden Eroğlu, "Dünyada yılda yaklaşık 10 milyon kişi kanserden ölüyor ve bunun yaklaşık 2,5 milyonu akciğer kanserinden ölüyor." dedi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde Göğüs Cerrahi Kliniği sorumlusu da olan Eroğlu, dünyada en sık akciğer kanserinin görüldüğünü söyledi.

Ülkede yılda yaklaşık 40 bin yeni akciğer kanseri teşhis edilmesine rağmen sadece 10 bininin ameliyatla zamanında tedavi edildiğini anlatan Eroğlu, "Biz kanserden değil, kanserin geç teşhis edilmesinden korkuyoruz. Erken dönemde kanser geldiğinde yüzde 90'a varan tedavi başarısı oluyor, geç geldiğinde bu oran düşüyor. Akciğer kanserinde diğer kanserlerde olduğu erken teşhis, doğru tedavi hayat kurtarır." diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de akciğer kanserinin en sık görülme sebebinin sigara kullanımı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Sigara tüm kanserlerde en önemli etken. Özellikle 40 yaşından sonra günde 1 paket ya da üstü sigara içmiş kişiler belli dönemlerde mutlaka hekime müracaat edip tetkik yaptırmalı. En azından 40 yaşından sonra yılda bir hekime gelip basit bir akciğer filmi çektirerek kanseri erken dönemde teşhis edip tedavisini yaptırabiliriz." ifadelerini kullandı.