Akşam dışarı çıkacaklar dikkat! Sivrisineklerden korunmanın en basit yolları

Mert, sivrisineklerle taşınabilen Batı Nil virüsünün çoğu kişide herhangi bir belirtiye neden olmadığını, bazı kişilerde ise grip benzeri belirtiler görülebildiğini söyledi.

Virüsün yabani ve göçmen kuşlar aracılığıyla taşınabildiğini anlatan Mert, kuşları ısıran sivrisineklerin virüsü insanlara ve atlara bulaştırabildiğini ifade etti.

Bulaşmada rol oynayan Culex cinsi sivrisineklerin Trakya'da da bulunduğunu aktaran Mert, sivrisinek ısırıklarından korunmak için özellikle akşam saatlerinde bazı tedbirler alınabileceğini dile getirdi.