Aldığınız nefesin farkında mısınız? Her soluk beyninizin şeklini değiştiriyor: Eğer nefesinizi böyle alıyorsanız…

RUH SAĞLIĞINI ETKİLİYOR Solunumun beynimizi nasıl şekillendirdiğini ve buna bağlı olarak ruh halimizi, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı anlamak, akıl hastalığını önlemek ve tedavi etmek için önemli bir hedeftir. Nefes alma zorluğu; anksiyete ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları riskinde önemli bir artışı da tetikliyor. Allen, çalışmanın bu bozukluklar için sonraki tedavilerin, beyin ve vücudun ritimlerini yeniden düzenlemek için yeni yolların geliştirilmesini sağlayacağını açıklıyor. Zihnimizi nefes yoluyla dengelemek, yoga ve meditasyon gibi birçok teknik, aslında hayatınızı değiştirebilecek etkilere sahip olabilir.

"BEYNİ UYARILABİLİR HALE GETİRİYOR" Yeni çalışma, beynin bunu nasıl mümkün kıldığına ışık tutuyor. Beyinde solunum ve beyin aktivitesi arasındaki bu etkileşimi kontrol eden üç yol olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, nefes alma modelimizin beyni daha "uyarılabilir" hale getirdiğini, yani nöronların belirli solunum zamanlarında ateşlenme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Yeni çalışma, araştırmacılara, örneğin solunum veya duygudurum bozuklukları olan kişilerde gelecekteki çalışmalar için yeni bir hedef sunuyor. Micah Allen ve grubu, çalışmaya dayalı olarak şimdiden yeni projeler başlatmış durumda.