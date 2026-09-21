Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Alzaymır riskini azaltmak mümkün mü? Uzmanı 3 önemli alışkanlığı açıkladı

Alzaymır riskini azaltmak mümkün mü? Uzmanı 3 önemli alışkanlığı açıkladı

Unutkanlık denildiğinde akla ilk gelen hastalıklardan biri olan Alzaymır, ilerleyen yaşla birlikte daha sık görülüyor. Ancak her unutkanlığın Alzaymır anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, hastalığın yalnızca hafıza sorunlarıyla sınırlı olmadığını vurguluyor. Erken dönemde fark edilen belirtiler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ise hastalığın seyri açısından önemli rol oynayabiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:57 PAYLAŞ ABONE OL

Alzaymır Farkındalık Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, bu rahatsızlığın dünya genelinde demansın en sık görülen nedeni olduğunu ifade etti. Özellikle 65 yaş üstü grupta görülme sıklığının yüzde 5 civarında olduğu bilgisini veren Doç. Dr. Pekel, "Ülkemizde yaklaşık 500 bin civarında alzaymır hastası olduğu tahmin edilmektedir. Beklenen yaşam süresinin yıllar içinde kademeli olarak artmasıyla beraber, dünya genelindeki alzheimer hasta sayısının da ilerleyen yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir" dedi.



Hastalığın en belirgin semptomunun unutkanlık olduğunu vurgulayan Pekel, her unutkanlığın azaymır anlamına gelmediğinin altını çizdi. Hastaların başlangıçta basit şeyleri bile unutabildiğini dile getiren Pekel, "Hastalarımız ilk aşamalarda anahtarların yeri veya gün içinde yapacakları işler gibi basit detayları unuturken ilerleyen dönemlerde çocuklarının, torunlarının isimlerini; hatta kendi adlarını ve yaşlarını dahi unutacak duruma gelebiliyor. Alzaymır sadece unutkanlıktan ibaret bir hastalık değildir; uyku ve yeme bozuklukları, hırçınlık, inatlaşma, ajitasyon ve halüsinasyon gibi davranışsal semptomlar da karşımıza çıkabilmektedir" şeklinde konuştu.