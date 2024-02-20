Alzheimer tedavisinde devrim niteliğinde adım!

ABD'deki Wisconsin- Madison Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışmada laboratuvarda üretilen yeni bir protein sınıfının, Alzheimer hastalığının ilerlemesine karşı vücudun savunmasını antioksidan üretimini artırarak güçlendirdiği sonucuna varıldı.

Aslında son 20 yıldır Alzheimer'a karşı uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerinde Nrf2 proteini kullanılıyor. Ancak bilim insanları bu araştırmada Nrf2 proteininin stabil olmaması ve hücrelere alınmada yetersiz kalması nedeniyle bu süreci hızlandıracak yeni bir protein sınıfını laboratuvarda geliştirdi.