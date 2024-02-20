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Alzheimer tedavisinde devrim niteliğinde adım!

Alzheimer, dünyanın önde gelen sağlık sorunlarından biri. Özellikle ilerleyen yaşlarla birlikte ortaya çıkan bu rahatsızlık, hala net bir tedaviye sahip olmasa da, ilerleyen bilimsel çalışmalar bu hastalıkla ilgili önemli bir adım atmayı mümkün kılıyor. İşte son yapılan çalışma da bu tedavi konusunda önemli bir adım attı.

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Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:48
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ALZHEİMER TEDAVİSİNDE DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIM!

ABD'deki Wisconsin- Madison Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışmada laboratuvarda üretilen yeni bir protein sınıfının, Alzheimer hastalığının ilerlemesine karşı vücudun savunmasını antioksidan üretimini artırarak güçlendirdiği sonucuna varıldı.

Aslında son 20 yıldır Alzheimer'a karşı uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerinde Nrf2 proteini kullanılıyor. Ancak bilim insanları bu araştırmada Nrf2 proteininin stabil olmaması ve hücrelere alınmada yetersiz kalması nedeniyle bu süreci hızlandıracak yeni bir protein sınıfını laboratuvarda geliştirdi.

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