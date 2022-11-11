Alzheimer’ı yıllar öncesinden haber veren kan testi geliştirildi!

Nörodejeneratif hastalıklara neden olan hastaların erken reçete edilen ilaçlara veya yaşam tarzı değişiklikleri ile yavaşlama sağlanıyor. En son keşif, hafif bilişsel bozukluğu olanların beyinlerinde bu hastalığa sebep olan proteinleri tanımlayan test geliştirildi.
Beyin hasarına neden olan proteinler, kan hücrelerini vücutta taşıyan sarımsı sıvı olan plazmada ortaya çıkıyor. Plazmada tespit edilmesi sayesinde, maliyetli teşhis tekniklerinin yerine basit bir kan testi ile teşhis edilebilir hale geliyor.
ABD, Kuzey Karolina, Central Üniversitesi'nden araştırmacı Prof Bin Xu, çalışmalarının Alzheimer için teşhis ve farklılaştırma araçları geliştirmek için yeni bir yol sağladığını belirtti. Ayrıca bu durum, uzmanların erken müdahalesine de yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.
Prof. Bin Xu, keşfin önemli nörolojik hasar olmadan uzmanların erken müdahalede yardımcı olacağını söyledi.
Alzheimer Derneği'nin açıklamalarına göre; hem ülkemizde hem de dünyamızda yaşlı nüfusun arıtışıyla birlikte Alzheimer, Demans gibi birçok rahatsızlığın da artışı ortaya çıkıyor.
Günümüzde tüm dünyada 44 milyon kişinin bunama hastası olması önemli bir risk faktörü. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2023 yılında ülkemizin 65 yaş üstü nüfusunda %10'un üzerinde bunama hastalıkları ortaya çıkabileceği öngörülüyor.
Giderek artışın devam etmesi durumunda, 2050 yılına gelindiğinde tüm dünyada bunama rahatsızlığı sayısının 135 milyona kadar çıkması beklentiler arasında yer alıyor.