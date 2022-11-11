Alzheimer’ı yıllar öncesinden haber veren kan testi geliştirildi!

Nörodejeneratif hastalıklara neden olan hastaların erken reçete edilen ilaçlara veya yaşam tarzı değişiklikleri ile yavaşlama sağlanıyor. En son keşif, hafif bilişsel bozukluğu olanların beyinlerinde bu hastalığa sebep olan proteinleri tanımlayan test geliştirildi.

Beyin hasarına neden olan proteinler, kan hücrelerini vücutta taşıyan sarımsı sıvı olan plazmada ortaya çıkıyor. Plazmada tespit edilmesi sayesinde, maliyetli teşhis tekniklerinin yerine basit bir kan testi ile teşhis edilebilir hale geliyor.