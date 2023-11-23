Aman dikkat! Eğer aldığınız tavuk üstünde beyaz çizgiler varsa...

Tavuğun üzerinde beyaz çizgilerin yer alması, tavuğun aşırı yağlı olduğunu işaret eder. Bu durum, tavuğun nasıl yetiştirildiğinden kaynaklı olabilir.

Yapılan çalışmalara göre; üzerinde beyaz çizgilerin yer almadığı tavuklar, üzerinde beyaz çizgilerin bulunduğu tavuklara kıyasla daha fazla protein içermekte. Ayrıca üzerinde beyaz çizgilerin bulunduğu tavuklar daha fazla yağa sahip.

Araştırmacılar tarafından; tavuk üstündeki beyaz çizgilerin etin kalitesini olumsuz bir biçimde etkilediğini ve tavuğun daha az yumuşak kıvamda olmasına neden olduğu sonucuna ulaşıldı.

Tavukların kas liflerinin hızlı bir biçimde büyüyüp kan akışını aşması sonucunda, tavuğun üzerinde beyaz çizgiler meydana gelir.

Oksijeni sona erer, hücre ve dokuları bozulabilir, geriye ince bir kıvamda beyaz yağ çizgisi kalabilir.

Ayrıca yapılan bir başka araştırmaya göre, bu duruma sahip tavuk göğüslerinin normal olanlardan yüzde 224 daha fazla oranda yağ bulundurabileceği sonucu ortaya çıktı.

Her ne kadar üzerinde beyaz çizgi bulunduran tavuklar, sağlığı doğrudan etkilemese de bu ayrımın farkında olmakta yarar var.