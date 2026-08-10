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Ameliyat sonrası hareket korkusu ağrıyı kalıcı hale getiriyor!

Bel, boyun ve kas iskelet sistemi ağrıları yaşayan birçok kişi, ağrısı geçse bile yeniden incinme korkusuyla hareket etmekten kaçınıyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Emine Işıl Üstün, “Kinezyofobi” olarak adlandırılan hareket korkusunun özellikle kronik ağrı hastalarında yaşam kalitesini düşürdüğünü belirterek, kişiye özel egzersiz programlarıyla bu döngünün kırılabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.08.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.08.2026 14:16 PAYLAŞ ABONE OL

Ağrının yeniden başlayacağı endişesiyle hareket etmekten kaçınmak, zamanla tedavinin önündeki en büyük engellerden biri haline gelebiliyor. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Emine Işıl Üstün, uzun süren ağrıların bazı hastalarda "hareket korkusu" geliştirdiğini belirterek, bu durumun doğru rehabilitasyon ve bireyselleştirilmiş egzersiz programlarıyla aşılabileceğini ifade etti.

HAREKET KORKUSU AĞRIYI BESLİYOR Kinezyofobinin, kişinin ağrı nedeniyle yeniden yaralanacağı endişesiyle hareket etmekten kaçınması olduğunu belirten Doç. Dr. Üstün, "Ağrı, vücudumuzun bize verdiği doğal bir uyarıdır. Ancak uzun süre ağrı yaşayan kişilerde bu durum zamanla hareket etmeye karşı aşırı korkuya dönüşebiliyor. Kişi ağrısı azalmış olsa bile eğilmekten, kalkmaktan ya da günlük yaşamda rahatlıkla yapabileceği hareketlerden kaçınabiliyor" dedi.