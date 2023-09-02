Anestezik özelliğiyle ağrıyı bıçak gibi kesiyor! Eğer günde iki adet tüketirseniz…

Karanfilin adeta anestezik özelliği vardır. Dişinizin ağrıdığı esnada üzerine karanfil yerleştirmeniz ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir. Diş ağrısının yanı sıra baş ve kas ağrıları gibi ağrıların azalmasını da sağlayabilir. Ayrıca karanfil yağı ya da suyu; ağız yaraları, diş çürükleri ve diş eti iltihapları problemlerinin tedavisi için fayda sağlayabilir.

KARACİĞER SAĞLIĞINI ETKİLER

Karanfilin içerisinde yer alan antioksidanlar karaciğerin korunmasını sağlar. Karanfil yağında yer alan öjenol isimli bileşik, karaciğerin fonksiyonunu geliştirerek karaciğer sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmaya göre, karanfilin içerisinde yer alan öjenol, karaciğer sirozunu ve karaciğerdeki yara izi belirtilerini tersine çevrilebileceği gözlemlendi. Ayrıca karanfil, oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olarak karaciğer hastalığının önlenmesini sağlayabilir.

UYARI: Ancak yüksek miktarda öjenol zararlı olabilir. Bu nedenle takviye alırken mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.