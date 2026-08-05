Anne sütünün faydaları saymakla bitmiyor! Beyinden bağışıklığa kadar vücudu koruyor

Anne sütü, içerdiği vitamin, mineral, antikor ve koruyucu bileşenlerle bebeklerin sağlıklı gelişiminde kritik rol oynuyor. Uzmanlar, enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruma sağlayan anne sütünün beyin gelişimini desteklediğini, uzun vadede ise obezite ve bazı kronik hastalıkların görülme riskini azaltabildiğini belirtiyor. Ayrıca emzirmenin yalnızca bebeğe değil, doğum sonrası annenin fiziksel ve psikolojik sağlığına da önemli katkılar sunduğu vurgulanıyor.
"ANNE SÜTÜ BEYİN GELİŞİMİNİ OLUMLU ETKİLER"
Anne sütünün öneminden bahseden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Harika Dikdur, "Anne sütü yalnızca bir besin değildir. İçeriği bebeğin yaşına, doğum haftasına, hatta günün saatine göre değişebilen canlı bir biyolojik sıvıdır. Anne sütü, bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm enerji ve besin öğelerini ideal oranda içerir. Antikorlar, bağışıklık hücreleri ve koruyucu proteinler sayesinde enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruma sağlar. Bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı gelişimini destekleyerek bağışıklık sisteminin temellerini oluşturur. Sindirimi kolaydır ve alerjik hastalıkların görülme riskini azaltmaya yardımcı olur. Beyin gelişimi, görme fonksiyonları ve nörogelişim üzerinde olumlu etkiler gösterir. Bilimsel çalışmalar, anne sütü alan bebeklerde ishal, zatürre, orta kulak enfeksiyonu ve hastane yatışlarının anlamlı şekilde azaldığını ortaya koymaktadır. Uzun dönemde ise obezite, tip 2 diyabet ve bazı kronik hastalıkların görülme riskinin daha düşük olduğu bildirilmektedir" dedi.
"EMZİRMEK ANNE İÇİN DE FAYDALI"
Emzirmenin ve anne sütünün bebeğin yanı sıra anneye de faydaları olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Dikdur, "Emzirmenin faydaları yalnızca bebeğe değil, anneye de uzanır. Emzirme, doğum sonrası rahmin toparlanmasını hızlandırır. Doğum sonrası kanama riskini azaltır. Meme ve yumurtalık kanseri riskini düşürür. Tip 2 diyabet gelişme riskini azaltabilir. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir. Oksitosin hormonunun salgılanmasını artırarak annenin psikolojik iyilik haline katkıda bulunur" diye konuştu.
"DOĞUM SONRASI İLK SAATTE EMZİRMEYE BAŞLAMAK ÖNEMLİ"
Doğumdan sonra ilk saat içinde bebeğin emzirilmeye başlanması gerektiğini belirten Dikdur, "Doğumdan sonraki ilk saat içinde emzirmeye başlanması, hem anne sütünün devamlılığı hem de bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından büyük önem taşır. İlk gelen sarı renkli süt (kolostrum), yoğun antikor içeriği nedeniyle adeta bebeğin ilk aşısı niteliğindedir. Az miktarda görünse bile bebeğin ihtiyacını karşılayacak kadar değerlidir ve mutlaka verilmelidir. 'Sütüm yetmiyor' endişesi çoğu zaman doğru değildir. Yeni annelerin en sık yaşadığı kaygılardan biri sütlerinin yetersiz olduğunu düşünmeleridir. Oysa ilk haftalarda bebeğin sık emmek istemesi genelde normaldir ve süt üretimini artıran doğal bir mekanizmadır. Bebeğin yeterli kilo alması, düzenli idrar yapması ve gelişiminin normal seyretmesi, anne sütünün yeterli olduğunun en önemli göstergeleridir. Bu süreçte annelerin çevresinden gelen yanlış bilgiler yerine sağlık profesyonellerinden destek almaları büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.
"EMZİRME SADECE BESLENME DEĞİLDİR"
Emzirmenin sadece beslenme olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizen Uzm. Dr. Dikdur, ayrıca şunları söyledi:
"Emzirme sırasında bebeğin annesiyle kurduğu ten teması, göz teması ve güven duygusu, yaşam boyu sürecek psikososyal gelişimin temel taşlarından biridir. Anne sütü yalnızca karın doyurmaz; güven verir, bağ kurar, sakinleştirir ve sağlıklı gelişimi destekler. Her annenin emzirme yolculuğu birbirinden farklıdır. Bazen bu süreç kolay ilerlerken bazen profesyonel destek gerektirebilir. Önemli olan mükemmel olmak değil, vazgeçmemektir. Emzirme konusunda yaşanan her güçlük çözümsüz değildir. Doğru bilgi, sabır ve uygun destekle pek çok sorun aşılabilir. Bebeğinize vereceğiniz en kıymetli hediyelerden biri anne sütünüzdür. Kendinize güvenin, sorularınızı sağlık profesyonellerine danışın ve emzirme yolculuğunuzda yalnız olmadığınızı unutmayın."