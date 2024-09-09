Antibiyotik içerken buna dikkat! Yanlış kullanımı bu etkiye neden oluyor...

MAYMUN ÇİÇEĞİ RİSKİNE KARŞI OKULLARDA ORTAK EŞYA KULLANIMI OLMAMALI

Son olarak gündemde olan Maymun Çiçeği virüsü hakkında uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Alakbarova, "Bu virüs Afrika'da belirli aralıklarla yerel salgın yapıyor. Daha önce yayıldığını duyduğumuz bu salgın için anti viral ilaç ve aşı bulundu. Şu dönemde uyarı verilmesinin sebebiyse, Afrika'ya gelişmiş ülkelerden aşı ve antiviral tedavi desteğinin bir an önce ulaşması ile ilgilidir. Şu an için ülkemizde bir Maymun Çiçeği vakası görülmedi. Ancak direkt temas yoluyla bulaştığı bilindiğinden, yine de okullarda çocukların ortak eşya kullanımının sınırlandırılması ve öğretmenleri tarafından teneffüslerde sık ellerini yıkamalarının öğütlenmesi, olası bulaş durumlarında riskin azalmasını sağlayacaktır" diye konuştu.