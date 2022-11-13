Antibiyotik niyetine içiliyor! Haftada bir gün içen doktor yolunu unutuyor

Kış aylarında hasta olmamak için vitaminler alır sağlığımıza takviyeler yaparız. Bu besin, sizi hastalıklara karşı koruyacak, bağışıklığı ve kas sağlığını güçlendirecek. Her yiyen şifa bulacak! İşte doktor yolunu unutturan o besin…

Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 09:57 PAYLAŞ ABONE OL

Sakatat olarak da bilinen işkembe; inekler, koyunlar ve keçiler dahil olmak üzere çiftlik hayvanlarının mide astarından gelen bir et kesimidir. Dünyadaki kültürler uzun zamandır onu sağlıklı bir protein kaynağı olarak kullanıyor. İşkembe en çok çorba, güveç, soslu yiyecekler ve sosis gibi yemeklerde yenir.

İŞKEMBE TEMEL BESİNLERLE DOLUDUR Kendine özgü kokusu ve hafif tadı nedeniyle, genellikle yoğun baharatlıdır ve diğer lezzetli yiyeceklerle birleştirilir.İşkembe, yararlı bir protein biçimi olmasının yanı sıra, temel besinlerle de yüklüdür. Bilim adamları, ılımlı bir şekilde tüketildiği sürece sağlıklı bir diyete faydalı bir katkı olabileceğini bulmuşlardır.