Antibiyotik niyetine içiliyor! Haftada bir gün içen doktor yolunu unutuyor

Sakatat olarak da bilinen işkembe; inekler, koyunlar ve keçiler dahil olmak üzere çiftlik hayvanlarının mide astarından gelen bir et kesimidir. Dünyadaki kültürler uzun zamandır onu sağlıklı bir protein kaynağı olarak kullanıyor. İşkembe en çok çorba, güveç, soslu yiyecekler ve sosis gibi yemeklerde yenir.
İŞKEMBE TEMEL BESİNLERLE DOLUDUR
Kendine özgü kokusu ve hafif tadı nedeniyle, genellikle yoğun baharatlıdır ve diğer lezzetli yiyeceklerle birleştirilir.İşkembe, yararlı bir protein biçimi olmasının yanı sıra, temel besinlerle de yüklüdür. Bilim adamları, ılımlı bir şekilde tüketildiği sürece sağlıklı bir diyete faydalı bir katkı olabileceğini bulmuşlardır.
İşkembe de mükemmel bir selenyum kaynağıdır. Araştırmalar, selenyumun vücudunuzun sinyal ve savunma sistemlerinin önemli bir parçası olduğunu göstermiştir. Diyetinizde yeterli miktarda selenyum almak, belirli kalp rahatsızları, kısırlık ve artrit riskinin azalması ile bağlantılıdır.
İşkembe, yararlı bir protein biçimi olmasının yanı sıra, temel besinlerle de yüklüdür. Bilim adamları, ılımlı bir şekilde tüketildiği sürece sağlıklı bir diyete faydalı bir katkı olabileceğini bulmuşlardır.
KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER
İşkembe çorbası yağsız protein kaynağıdır. Protein sizi tok tutmaya yardımcı olur ve vücudunuzun hasarlı dokuyu onarmasına ve kas inşa etmesine izin verir.
ANEMİYİ ÖNLER
İşkembe, kansızlığı önlemeye yardımcı olan B12 vitamini açısından zengindir. Vücudunuz anemik olduğunda, oksijeni organlarınıza taşımak için yeterli kırmızı kan hücresine sahip değildir.
Bu, halsizlik ve yorgunluk gibi semptomlara yol açabilir. Bazı araştırmalar, B12 gibi besinleri takviyeler yerine yiyeceklerden almanın, gerçekten emdiğiniz mikro besin miktarını artırabileceğini öne sürüyor. Bu, vücudunuzun bu vitaminleri ve mineralleri daha verimli kullanmasına yardımcı olur.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Yüksek proteinli yiyecekler yemek iştahınızı kontrol etmenize ve kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir. Bunun da ötesinde, işkembe, diğer hayvansal protein kaynaklarına kıyasla kalori ve yağ bakımından düşüktür.
Çalışmalar, kilo verme sırasında yüksek proteinli gıdaları tüketmenin, gece geç saatlerde atıştırmayı ve yemek hakkındaki düşünceleri azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. İştahtaki bu azalma zamanla kilo vermede veya kiloyu korumada daha fazla başarı ile bağlantılıdır.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
İşkembe çorbası, içeriğindeki vitamin ve proteinler sayesinde hastalıklara karşı koruyarak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu çorbayı içene hastalık uğramıyor!
VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR
Özellikle kış aylarında sizi hasta olmaktan kurtarıyor. İçindeki, magnezyum, kalsiyum ve fosfor açısından zengin olan işkembe çorbası vücut direncini artıyor. Aynı zamanda kemik yapısınıda oldukça güçlendiriyor, gelişimini sağlıyor.