Antibiyotikler çare olmuyor! Uzmanı mide gribi tedavisini açıkladı

Sonbahar ve kış aylarında artış gösteren mide gribi, toplumda hızla yayılan ve herkesi etkileyebilen viral bir enfeksiyon olarak öne çıkıyor. Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalıkta antibiyotiklerin hiçbir etkisi olmadığını vurgulayan uzmanlar, tedavide en önemli noktaları sıraladı.

İHA Giriş Tarihi: 22.09.2025 11:53 PAYLAŞ ABONE OL

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, halk arasında 'mide gribi' olarak bilinen viral gastroenterit hakkında açıklamalarda bulundu. Mide ve bağırsakları etkileyen bu enfeksiyonun her yaş grubunda görülebildiğini belirten Doç. Dr. Ekiz, özellikle sonbahar ve kış aylarında vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını söyledi.



"OKUL, KREŞ GİBİ YERLERDEN BULAŞIYOR"

Mide gribinin ne olduğundan bahseden Doç. Dr. Ekiz, "Mide gribi, aslında grip virüsünün değil, norovirüs ve rotavirüs gibi sindirim sistemine yönelik virüslerin neden olduğu bir enfeksiyondur. En sık bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ateş ve halsizlik gibi belirtilerle seyreder. Hastalık, kişiden kişiye kolayca bulaşabildiği için özellikle okul, kreş ve kalabalık yaşam alanlarında salgınlara yol açabilmektedir" dedi.