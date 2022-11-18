Antibiyotikleri doğru kullanmadığınızda tehlikeli olabiliyor! Gereğinden uzun kullanırsanız...

Antibiyotiklerin tıp biliminin insanlık yararına yaptığı en büyük buluşlardan biri olduğunu hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, antibiyotiklerin uygun kullanımı dışında gereksiz ve fazla kullanımının 21. yüzyılda en büyük sağlık tehlikesi olan antimikrobiyal direncini yarattığını ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de (DSÖ) bu konuda alarm zillerini çalmaya başladığını söyledi.

TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI

Global anlamda çok büyük bir sorun olan ve gelecek için de çok daha büyük riskler barındıran antimikrobiyal direnç konusuna dikkat çekmek amacıyla Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası (DAFH), kapsamında farklı platformlarda çalışmalar sürdürülüyor.

Antibiyotiklerin insanlık için en büyük buluşlardan biri olmakla birlikte gelinen noktada durumun hem bugün hem de gelecek için tehlikeli boyuta ulaştığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DAFH'nın bu yılki temasının "Antimikrobiyal Direnci Birlikte Önlemek" olduğunu belirten Prof. Dr. Sönmezoğlu, "Tüm sektörleri, antimikrobiyallerin dikkatli kullanımını teşvik etmeye ve "Tek Sağlık" yaklaşımıyla iş birliği içinde çalışarak antimikrobiyal direnci önlemeye yönelik tedbirleri güçlendirmeye çağırmıştır" diye konuştu.