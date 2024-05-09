Araba koltuklarındaki büyük tehlike! Meğer kanser yapıyormuş...

Bilim insanları, otomobillerde bulunan alev geciktirici kimyasalların kanserojen maddeler yaydığını belirledi.

AA Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:31 PAYLAŞ ABONE OL

Forbes dergisinin haberine göre, bilim insanları yaptıkları araştırmada, ABD'nin 30 eyaletinde 2015-2022 yıllarında üretilen modellerdeki 101 elektrikli, gazlı ve hibrit otomobili inceledi.

Bilim insanları, araç içi havanın incelendiği araştırmada, alevlerin yayılmasını engellemesi veya yavaşlatması amacıyla otomobil koltuklarında kullanılan alev geciktiricilerin kanserojen maddeler yaydığını ortaya koydu. Araçlardaki alev geciktiricilerin içerdiği kimyasallara işaret eden bilim insanları, sürücülerin özellikle yaz aylarında, bu kimyasallara daha çok maruz kaldığını belirtti.