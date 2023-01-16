Aşağılık Kompleksi Nedir? Aşağılık Kompleksi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Yenilir?

Aşağılık Kompleksi nedir araştırması esnasında aşağılık kompleksi olan insanlar nasıl davranır sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Aşağılık kompleksi ne demek, psikoloji alanının araştırma konuları arasındadır. Aşağılık kompleksi belirtileri neler? Çevrenize baktığınız zaman bilinçli ya da bilinçsiz şekilde birçok kişide aşağılık kompleksi olduğunu düşünebilirsiniz. Aşağılık kompleksi nasıl yenilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Aşağılık Kompleksi Nedir?

Aşağılık kompleksi dünyaca ünlü psikiyatristlerden Alfred Adler tarafından ortaya atılmış bir kavramdır. Aşağılık kompleksi, kişinin kendisini başkalarından daha yetersiz ve beceriksiz görme halidir. Bu durumun altında yatan farklı nedenler olabilir. Bilim adamları bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütmüştür.

Aşağılık kompleksi olan kişilerdeki en önemli özellik kendini sürekli olarak ispat etme çalışmasıdır. Bu ispat çabası kişinin kendine ve çevresine yöneliktir. Kişi kendinde olduğunu düşündüğü yetersizliği sürekli olarak telafi etme gayreti içerisindedir. Kişinin çocukluk döneminden itibaren yanlış yetiştirilmesi ve yaşadığı bir kısım travmaların bu histe çok etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Aşağılık Kompleksi Belirtileri Neler?

Aşağılık kompleksinin en önemli belirtisi, kişinin kesinlikle eleştiriye tahammülünün olmamasıdır. Bunun da en büyük belirtisi çocukluk dönemi ile ilgili gelişmelerdir. Çocukluk döneminde bir kısım özellikleri örtbas etme çabası, kişiyi aşağılık kompleksine sürükleyebilir.

Aşağılık kompleksi olan kişiler kendisi sürekli yetersiz hissettiği gibi her zaman övülme ihtiyacı duyar. Bunun yanında kişi sürekli başkaları ile kıyas halindedir. Başkaları tarafından onaylanmak kişiyi mutlu eder. Kişinin olduğu ve olmak istediği kişi arasında bir uçurum olabilir. Fakat kişi bunu kabul etmek istemez. Bu da sürekli anlamda bir mutsuzluk, umutsuzluk hissine kapılmasına neden olabilir.

Aşağılık Kompleksi Nasıl Yenilir?

Aşağılık kompleksi en çok karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Kişinin kendini eksik görmesi aynı zamanda hayatı kendine zorlaştırması anlamına gelir. Bu problemin üstesinden gelmek için her şeyden önce bunun bir rahatsızlık olduğunun bilinmesi ve hastalığın kabul edilmesi gerekir. Her insanın kusurları vardır ve kimse mükemmel değildir. Kişinin hayata pozitif bakması ve olumlu cümlelerle kendini telkin etmesi hastalığın kısa süre içerisinde atlatılmasını sağlar.

Aşağılık kompleksi hastalarının periyodik olan doktor kontrolüne gitmeleri çok önemlidir. Psikiyatri uzmanları tarafından yapılacak tetkikler sonunda tedavi yol haritası izlenebilir. Düzenli psikolog kontrolü ve gerekli tavsiyeler de etkili olacaktır. Tabi nasıl bir tedavi yöntemi izleneceğine karar verecek olan uzman doktorlardır. Gerekli görülmesi halinde ilaç tedavisi ile de kişinin kendini rahat hissetmesi sağlanabilir. Konu ile ilgili en sağlıklı bilgiyi ve izlenecek tedavi yöntemini doktorunuzdan alabilirsiniz.