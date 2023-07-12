Aşırı sıcaklar o kişilerde risk oluşturuyor! Organ yetmezliğine neden olabiliyor....

Hava sıcaklıklarının giderek artması nedeniyle uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle bazı grupların sıcaklardan korunmada daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Konu hakkında konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tolga Koçum, sıcak çarpmasının ilerleyen yaşla birlikte daha büyük bir tehlike oluşturduğunun altını çizerek alınması gereken önlemleri anlatıyor...

İHA Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:13 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tolga Koçum, yazın yaşanan kavurucu sıcaklarda kalp hastalıkları ile ilgili şikayetlerde artış yaşandığını söyleyerek, "Sıcak ve nemli hava, özellikle yaşlılar, kalp hastalığı olanlar ve hipertansiyon ilaçları kullanan kişiler açısından ciddi anlamda risk oluşturuyor" dedi.

Sıcak ve bunaltıcı günlerde kalbin, vücudu soğutan temel mekanizma olan terleme olayını başlatmak için normalden daha fazla kan pompalamak zorunda kaldığını kaydeden Prof. Dr. Koçum, "Sıcak çarpması ise vücudumuzun kendini soğutma işlevinde başarısız olması ile ortaya çıkıyor. Bu durum, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı-dönmesi, kas seğirmesi kendini gösteriyor. Belirtilerin organ yetmezliklerine bile yol açabilecek kadar ciddi bir durum oluşturabilir. Bu gibi şikayetleri olanların zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir" diye konuştu.



Yaşlı bireyler risk altında

Aşırı sıcak havanın özellikle yaşlı sağlığını olumsuz etkilediğini kaydeden Prof. Dr. Koçum, "Yaş ilerledikçe, vücut sıcaklığımızı dengeleme yeteneğimiz azalıyor. İlerleyen yaşla beraber tüm atardamarlarda artan plak yükü nedeniyle damarlar daha sert bir yapıya dönüşüyor ve susama hissinde de bir azalma oluyor. Bu durum yaşlılarda bayılmaya kadar varan sağlık problemlerine yol açabiliyor" şeklinde konuştu.

Kalp hastalıkları ya da hipertansiyon için kullanılan ilaçlara karşı sıcak havalarda temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çeken Koçum, "Bazı ilaçlar idrar söktürücü özellikleri yüzünden aşırı su kaybına neden olurken bazen de vücudun sıcaklığını düşürmek için damarların genişlemesi, aynı zamanda tansiyon düşüklüklerine de neden olabiliyor. Dolayısıyla normalde kullandıkları ilaçlar fazla gelebiliyor" diyerek, hastaların gerekirse ilaçlarının yeniden düzenlenmesi için doktorlarına danışmalarını önerdi.