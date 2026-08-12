Aşırı sıcaklar ve terleme tetikliyor! Vücudunuzda bu kabarcıklar varsa sakın ihmal etmeyin!

ŞİDDETLİ KAŞINTI

Kurdeşenin, kızarıklık, kabarıklık ve yoğun kaşıntıyla seyreden bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Başaran, "Özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde daha sık görülür. Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları ve buna bağlı gelişen aşırı terleme, ürtiker hastaları için önemli bir risk faktörü oluşturur. Vücut ısısının artmasıyla ortaya çıkan ürtiker, noktasal kabarcıklar ve yoğun kaşıntıyla kendini gösterebilir" dedi. Ürtikerin akut ve kronik olmak üzere iki tipi bulunduğunu söyleyen Uzm. Dr. Başaran, şöyle dedi: "Akut ürtikerde döküntüler genellikle 15-20 dakika içinde kaybolabilir. Ancak bu döküntüler bazen o kadar şiddetli kaşıntıya neden oluyor ki kişinin iş performansını ve sosyal yaşamını ciddi şekilde etkileyebiliyor. 6 haftayı aşan vakalar ise kronik ürtiker olarak değerlendiriliyor. Döküntüler kısa sürede kaybolabileceği gibi zaman zaman daha inatçı bir seyir de izleyebiliyor."