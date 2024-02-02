Asırlık yaşamanın 8 püf noktası! Uzun ve kaliteli bir yaşam için...

Madrid Üniversitesi'nde yapılan ilginç bir araştırma, insan ömrünü uzatan 8 temel sırrı gün yüzüne çıkardı. Akademisyen Maria Dolores Merino'nun bu sırları belirlerken ortaya koyduğu kategoriler, sadece uzun yaşamı değil, aynı zamanda yaşamın kalitesini artıran önemli unsurları içeriyor.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:51 PAYLAŞ ABONE OL

İspanya'daki Madrid Üniversitesi'nden akademisyen Maria Dolores Merino, bir asrı deviren insanların ortak özelliklerini 8 kategoride topladı. Merino, "Onlarla konuştuğunuzda yüz yaşında olduklarını sanmazsınız" dedi. Merino'a göre uzun yaşamın 8 sırrı şunlar: Zindelik ve yaşama gücü, etkileşim isteği, özveri ve amaç edinmek, dayanıklılık, yaşamın kontrolünü elde tutmak, entelektüel motivasyon, olumlu olmak, kavrayış ve idrak.