Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Bakın hangi hastalıklara sebep oluyor…

Uzman doktorlar ve diyetisyenler asla kahve içmemesi gereken bireyleri şu şekilde sıralıyor;
BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLER
Beslenme uzmanı Angel Planells, kafein ishal olma olasılığını arttırarak irritabl bağırsak sendromu da dahil olmak üzere bağırsakların düzenini değiştirebilir ve hatta artmasına neden olabilir. Bu nedenle irritabl bağırsak sendromunuz varsa kafeinli içeceklerden mümkünse kaçınmanız yoksa sınırlamanız önerilmektedir.
GLOKOMU OLAN BİREYLER
Yakın tarihli bir araştırmaya göre glokom hastalığı olan bireylerde kafein tüketiminin göz içi basıncı arttırdığı ortaya çıktı. Bu nedenle glokom yan göz tansiyonu olan bireylerin kafein alımını sınırlandırması eğer mümkünse tamamen kesmesi öneriliyor.
AŞIRI AKTİF MESANESİ OLAN KİŞİLER
Hepimiz uzun bir yola çıkmadan önce büyük bir fincan kahve içmenin bizi zora sokacağını biliyoruz. Kafein alımı idrara çıkma sıklığını artırdığı gibi aciliyetini de artırabilir. Düzenli olarak kahve içmiyorsanız bu etkiye karşı daha hassas olabilirsiniz.
KALP HASTALIĞI OLAN BİREYLER
Kahvenin içerisinde bulunan kafein, kan basıncında ve kalp atış hızında geçici artışlara neden olabilir. Özellikle önceden kalp rahatsızlığı olan herkesin kahve tüketmeden önce hekime danışması ve önerilen miktarlarda kahve tüketmesi gerekmekte.
HAMİLELER
Hamile kadınların düşük, erken doğum gibi istenmeyen sonuçlar yaşamariskini en aza indirmek için kafeini günlük 200 miligram ile sınırlandırması öneriliyor. Bu miktar iki fincan kahvede bulunan kafeine denk gelmektedir. Bununla birlikte, British Journal of Medicine'de 2020 yılında yayınlanan bir incelemedei, hamilelik sırasında güvenli bir kafein alımı olmadığı sonucuna varmıştır. Bu nedenle hamile kadınlar kafein alımı konusunda mutlaka doktorlarına danışmalıdır.
EMZİREN ANNELER
Kafein uyarıcı ve idrar söktürücü olduğu için bu noktadaki endişe, emziren annelerin dehidrasyon riski altında olmasıdır. Uzmanlar hamilelik ve emzirme döneminde mümkün olduğunca kafeinden kaçınılmasını öneriyor.
UYKU BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLER
Kötü bir gece uykusunun ardından sabahaları ayılmak adına kahve içmek oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Ancak sabahları kahve içme alışkanlığını edinmek kötü bir uyku ve yorgunluk döngüsünü sürdürebilir. Öğleden sonra tüketilen kahvenin uykunuzu etkilediğini düşünmüyorsanız bile, aslında uyku kalitesini gerçekten etkileyebilir. Bu nedenle yatmadan en az altı saat önce kafein alımını kesmeniz önerilir.
ANKSİYETE YA DA PANİK ATAK YAŞAYAN BİREYLER
Kahvenin içerisinde bulunan kafein uyarıcı bir maddedir. Bu da anksiyetesi olan bireylerin semptomlarının daha da ağırlaşmasına neden olabilir. Sık olarak panik atak ya da kaygı bozukluğu yaşıyorsanız aldığınız kafein miktarını sınırlandırmakta ve mümkün olan en düşük seviyeye çekmekte fayda var.
İSHAL OLAN KİŞİLER
Sabahları içilen bir fincan kahvenin bağırsaklarını çalıştırdığını söyleyen birçok kişi bulunmaktadır. Ancak kronik ishal ile mücadele eden kişiler için bu durum oldukça tehlikelidir. Sürekli ishal olmak, ishalin belirtilerinin artması aşırı su kaybına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğinden bu kişilerin kafeinsiz kahve tüketmesi daha sağlıklı olacaktır.
EPİLEPSİ RAHATSIZLIĞI OLAN BİREYLER
Son zamanlarda yapılan çalışmalar kahve tüketiminin epilepsisi olan bireylerde nöbet geçirme riskini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle epilepsiniz varsa mutlaka kahve tüketmeden önce doktorunuza danışın.
12 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
Kafein yetişkinlerde gerginlik yapabilirken çocuklarda daha az dozlarda bile belirgin ve ciddi yan etkilere neden olabilir. Örneğin, çocuklarda çok fazla kafein kalp atış hızının yükselmesine, kaygı duygularının artmasına, konsantre olma zorluğuna ve mide rahatsızlığına neden olabilir. Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus, kahvenin açlık belirtilerini gizleyebilmesidir. Bu nedenle yeni yürümeye başlayan çocuklar büyüme ve gelişme için ihtiyaç duydukları yeterli beslenememesine neden olabilir. Son olarak, kahvenin kendisinin oldukça asidik olduğunu ve sonuç olarak diş minesine zarar verebileceğini ve çürük riskini de artıracaktır.
REFLÜSÜ OLAN KİŞİLER
Özellikle gastroözofageal Reflü (GÖRH) olan kişilerde kafein, özofagus ve mide arasındaki kapak olan alt özofagus sfinkterini gevşetebilmektedir. Bu durum, asit mide içeriğinin yemek borusuna girmesine neden olarak rahatsız edici GÖRH semptomlarının artmasına neden olabilir. Eğer bu rahatsızlığa sahipseniz kafeinsiz kahve içmeyi deneyebilirsiniz.