Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Bakın hangi hastalıklara sebep oluyor…

Sabahları içilen bir fincan kahvenin bağırsaklarını çalıştırdığını söyleyen birçok kişi bulunmaktadır. Ancak kronik ishal ile mücadele eden kişiler için bu durum oldukça tehlikelidir. Sürekli ishal olmak, ishalin belirtilerinin artması aşırı su kaybına ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğinden bu kişilerin kafeinsiz kahve tüketmesi daha sağlıklı olacaktır.

12 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Kafein yetişkinlerde gerginlik yapabilirken çocuklarda daha az dozlarda bile belirgin ve ciddi yan etkilere neden olabilir. Örneğin, çocuklarda çok fazla kafein kalp atış hızının yükselmesine, kaygı duygularının artmasına, konsantre olma zorluğuna ve mide rahatsızlığına neden olabilir. Özellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus, kahvenin açlık belirtilerini gizleyebilmesidir. Bu nedenle yeni yürümeye başlayan çocuklar büyüme ve gelişme için ihtiyaç duydukları yeterli beslenememesine neden olabilir. Son olarak, kahvenin kendisinin oldukça asidik olduğunu ve sonuç olarak diş minesine zarar verebileceğini ve çürük riskini de artıracaktır.