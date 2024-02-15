Asla su içmemeniz gereken 8 an! Faydasını değil zararını görürsünüz...

Düzenli su içmenin önemini bilmeyen yoktur. Her gün en az 2 litre su içilmesi sıkça önerilir. Ancak bu suyun miktarı ve zamanı da oldukça önemli.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 15.02.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 09:23 PAYLAŞ ABONE OL

İşte su içilmemesi gereken 8 nokta! BANYODAN SONRA: Banyo esnasında; organlar gevşer ve kan akışı rahatlar. Bunun üzerine su içilmesi, organlarda şok etkisi yapar ve gerilime sebep olur.



ACI YEDİKTEN SONRA: Acının etkisini artırarak daha fazla yanmaya neden oluyor. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açıyor.





UYKU ARASINDA: Beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiliyor. Boş mideye su içmek sindirim sistemine zarar veriyor, zamanla mide hastalıklarına neden oluyor.



TATLIDAN SONRA: Tatlı yerken su içmek kan şekerini artırabilir. Güney Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre; su, vücudun yiyeceklerden daha fazla glikoz emmesini sağlıyor.



MEYVE YEDİKTEN SONRA: Midede asitliğe neden olan emilim ve sindirim sürecini engelliyor. Bu yüzden bazı insanlar meyve tükettikten sonra tedirginlik yaşar. En az bir saat sonra su içilmesi tavsiye ediliyor.