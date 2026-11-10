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Ateşiniz yoksa bile dikkat! Zatürre kendini bakın nasıl belli ediyor

Zatürre, toplumda çoğu zaman basit bir akciğer enfeksiyonu olarak görülse de ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor. Üstelik hastalık her zaman yüksek ateş ve şiddetli öksürükle kendini göstermiyor. Özellikle bazı belirtiler, hastalığın fark edilmesini zorlaştırabiliyor. Uzmanlar, risk grubundaki kişileri zatürreye karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İHA Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:32 PAYLAŞ ABONE OL

"Dünya Zatürre Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Oğuz Uzun, zatürrenin yalnızca akciğerleri etkileyen basit bir enfeksiyon olmadığını belirterek uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Günümüzde tıbbın ilerlemesine, güçlü antibiyotiklerin geliştirilmesine ve aşıların yaygınlaşmasına rağmen zatürre önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2023 yılında dünyada yaklaşık 2,7 milyon kişi alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hayatını kaybetti" diye konuştu.





"ÖZELLİKLE 65 YAŞ ÜZERİNDEKİLER RİSK ALTINDA"

Zatürrenin her yaşta görülebildiğini ancak bazı gruplarda daha ağır seyrettiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler, küçük çocuklar, kronik kalp ve akciğer hastalığı bulunanlar, diyabet ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlar ile bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler daha fazla risk altında. Evde tedavi edilebilen hafif zatürrelerde ölüm riski yüzde 1'in altındayken, hastaneye yatırılan hastalarda yüzde 5-15'e, yoğun bakım gerektiren ağır hastalarda ise yüzde 20-50'ye ulaşabiliyor" şeklinde konuştu.