Avrupa İlaç Kurumu’ndan o ilaca inceleme! Ağrı kesicilerde beklenmeyen tehlike

AĞRI KESİCİ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Günlük yaşamın koşturmacasında, ağrılar kaçınılmaz hale gelebiliyor. Baş ağrısı, eklem ağrıları veya regl sancıları gibi durumlarda ağrı kesiciler çoğu insanın ilk başvurduğu ilaçlar arasında yer alıyor. Ancak, ağrı kesici kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

Dozaj ve Kullanım Talimatları

Ağrı kesicilerin etiketlerinde belirtilen dozaj talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. Tavsiye edilen dozdan fazla almak, ciddi yan etkilere ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle çocuklarda, dozajın yaş ve kiloya göre ayarlanması büyük önem taşır. Bu nedenle ilaçlar, mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır.