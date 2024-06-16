Avrupa İlaç Kurumu’ndan o ilaca inceleme! Ağrı kesicilerde beklenmeyen tehlike

EMA'dan konuyla ilgili Cuma günü yapılan açıklamada, "EMA, bilinen agranülositoz riskini en aza indirmek için alınan önlemlerin yeterince etkili olmayabileceğine dair endişelerin ardından ağrı kesici metamizol içeren ilaçlarla ilgili bir inceleme başlattı. EMA'nın güvenlik komitesi (PRAC) AB'de farklı ruhsatlı kullanımlarında ruhsatlandırılmış tüm metamizol içeren ilaçlar için agranülositoz riskini ve mevcut risk minimizasyon önlemlerini gözden geçirecektir. Komite, agranülositozun ilaçların fayda-risk dengesi üzerindeki etkisini değerlendirecek ve AB genelinde ruhsatlarının devam ettirilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması veya iptal edilmesi konusunda bir tavsiye yayınlayacaktır" denildi.
İLAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI
EMA, metamizol içeren ağrı kesicilerin 1920'lerden bu yana Avrupa genelinde kullanıldığını belirterek, ilaçların listesini de paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Metamizol içeren ilaçlar bir dizi AB ülkesinde ruhsatlandırılmıştır: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya. Finlandiya'da ruhsatlı tek metamizol içeren ilaç geri çekilmektedir. Bir dizi isim altında mevcutturlar: Afexil, Algifen, Algifen Neo, Algi-Mabo, Alegorimin, Algopyrin, Algozone, Alindor, Alkagin, Alvotor, Analgin, Benlek, Berlosin, Buscapina Compositum, Dialginum, Dolocalma, Flamborin, Gardan, Hexalgin, Locamin, Metagelan, Metalgial, Metamistad, Metamizol, Metapyrin, Natrijev, Nodoryl, Nofebran, Nolotil, Novalgin, Novalgina, Novalgine, Novaminsulfon, Novocalmin, Panalgorin, Piafen, Piralgin, Pyralgin, Pyralgina, Quarelin, Scopolan Compositum, Spasmalgon ve Tempalgin."
AGRANÜLASİTOZ NEDİR?
Agranülositoz, vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni, akyuvar sayısının azalmasıdır. Agranülositoz, asemptomatik olabileceği gibi ani ateş ve boğaz ağrısı ile de kendini gösterebilir. Herhangi bir organın çok hızlı ilerleyen enfeksiyonu da olabilir. Lökositler eksik olduğundan, mikroskobik organizmalar hızla dolaşım sistemine girebilir ve sayılarını artırarak ölüm nedeni olabilir.
AĞRI KESİCİ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Günlük yaşamın koşturmacasında, ağrılar kaçınılmaz hale gelebiliyor. Baş ağrısı, eklem ağrıları veya regl sancıları gibi durumlarda ağrı kesiciler çoğu insanın ilk başvurduğu ilaçlar arasında yer alıyor. Ancak, ağrı kesici kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.
Ağrı kesicilerin etiketlerinde belirtilen dozaj talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. Tavsiye edilen dozdan fazla almak, ciddi yan etkilere ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle çocuklarda, dozajın yaş ve kiloya göre ayarlanması büyük önem taşır. Bu nedenle ilaçlar, mutlaka doktor kontrolünde alınmalıdır.
Birden fazla ağrı kesici ilaç kullanmak tehlikeli olabilir. Birçok kişi, ağrının daha hızlı geçmesi için farklı türde ağrı kesicileri aynı anda almayı düşünebilir. Ancak bu, böbrek, karaciğer ve mide gibi organlarda ciddi hasarlara yol açabilir. Aynı etken maddeyi içeren ilaçları bilinçsizce kullanmak, toksisiteye neden olabilir. İlaç seçimini bu nedenle kişisel olarak değil bir uzmanın tavsiyesiyle yapmak, hayati önem taşıyor.
Sürekli Kullanım
Ağrı kesiciler kısa süreli kullanım için uygundur. Uzun süreli veya kronik ağrıların tedavisinde ağrı kesicilerin sürekli kullanımı, bağımlılık ve ilacın etkinliğinin azalmasına yol açabilir. Sürekli ağrı şikayeti olan bireylerin mutlaka bir doktora başvurması ve uygun tedavi yöntemlerini değerlendirmesi gerekmektedir.
Ağrı kesiciler, başka ilaçlarla etkileşime girebilir. Reçeteli veya reçetesiz başka bir ilaç kullanıyorsanız, ağrı kesici almadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışın. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar, belirli antidepresanlar ve bazı tansiyon ilaçlarıyla etkileşimler ciddi sonuçlar doğurabilir.
Ağrı kesicilerin yan etkileri olabilir. En yaygın yan etkiler arasında mide bulantısı, mide ağrısı, baş dönmesi ve alerjik reaksiyonlar yer alır. Ciddi yan etkiler fark edildiğinde ilacın kullanımı derhal durdurulmalı ve bir doktora danışılmalıdır.
Sonuç olarak, ağrı kesiciler, doğru kullanıldığında hayat kalitesini artırabilir ve rahatsızlıkları hafifletebilir. Ancak, bilinçsiz ve dikkatsiz kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Herhangi bir ağrı kesici ilacı kullanmadan önce, kullanım talimatlarını dikkatlice okumak ve gerektiğinde bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.