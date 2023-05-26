Avuç avuç dökülen saçların ana sebebi! Eğer yatağa saçlarını bu şekilde giriyorsanız...

Islak saçla yatağa girmek saç dökülmesine ve hasar görmesine neden olabilir. Özellikle saçların yapısal bütünlüğünün ıslandığında zayıflaması, kırılmaya daha yatkın hale gelmesine neden oluyor.

Islak saçla yatmak, kıvırcık ve kırılgan saçlara neden olabilir. Bu nedenle saçınızın eskisi kadar iyi olmadığını fark etmeniz halinde öncelikle yatağa hangi saçlarla gittiğinizin farkında olmak gerekebilir.

Uyku esnasında sağa sola dönüp durdukça saçların baskı altına girmesine neden oluyor. Bu basınç, saçın kırılmasına neden olurken ve saçın ıslakken zarar vermek kuru olmasına göre çok daha kolaydır.