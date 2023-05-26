Avuç avuç dökülen saçların ana sebebi! Eğer yatağa saçlarını bu şekilde giriyorsanız...

Islak saçla yatağa girmek saç dökülmesine ve hasar görmesine neden olabilir. Özellikle saçların yapısal bütünlüğünün ıslandığında zayıflaması, kırılmaya daha yatkın hale gelmesine neden oluyor.
Islak saçla yatmak, kıvırcık ve kırılgan saçlara neden olabilir. Bu nedenle saçınızın eskisi kadar iyi olmadığını fark etmeniz halinde öncelikle yatağa hangi saçlarla gittiğinizin farkında olmak gerekebilir.
Uyku esnasında sağa sola dönüp durdukça saçların baskı altına girmesine neden oluyor. Bu basınç, saçın kırılmasına neden olurken ve saçın ıslakken zarar vermek kuru olmasına göre çok daha kolaydır.
Nemli saç ve nem de bakteri üremesine neden oluyor. Yataklarda ve yastıklarda üreyen bakteriler zararlı olabilir ve sivilce ve kepek gibi cilt ve saç sorunlarına neden olabilir. Bakteriler, küf oluşması halinde solunum sorunlarına da neden olabilir.
BU SORUN NASIL ÖNLENİR?
Islak saçla uyumanın getirdiği riskleri azaltmanın en kolay yollarından biri, haftalık saç yıkama rutinindeki sıklığı azaltmaktır. Bu tavsiye basit gibi görünse de saçınıza verdiğiniz zararı en aza indirmeye yardımcı olur.
Saçınızı daha az yıkamak bir seçenek değilse, saçınızı yıkamak ile uyumak arasında bir süre bırakmak da yardımcı olacaktır. Ayrıca saçınız "sırılsıklam" haldeyken yatmakla neredeyse kuruyken yatmak arasında büyük bir fark bulunur.
Su geçirmez yastık kılıfları, nemin yastığınıza sızmasını engellemek için bir seçenektir, ancak saçınızın kırılmasını engellemek için fazla bir şey yapmazlar. Ancak ipek yastık kılıfları, gece boyunca hareket ederken saçlarınızın üzerinde kaymasına izin verdiği için saçlarınızı daha iyi koruyabilir.
Pürüzsüz kumaşlar, uyurken döndüğünüzde daha az sürtünmeye neden olur. Üstelik saçınızdaki doğal yağların tutulmasına yardımcı olur ve bu da daha sağlıklı saçların anahtarıdır.
Günde 50 ila 100 saç telinin dökülmesi normaldir.
Erkek ve kadın tipi kellik gibi bazı saç dökülmesi türleri kalıcıdır. Geçici saç dökülmesi, aşağıdakileri içeren bir dizi faktörden kaynaklanabilir: