Ayaklardan bağırsaklara uzanan tehlike! Topuklu ayakkabılar hemoroidi tetikleyebilir

RİSK FAKTÖRLERİYLE BİRLİKTE ETKİ ARTIYOR

Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam ve liften fakir beslenme gibi faktörlerin de süreci hızlandırdığını belirten Dr. Tekin, yüksek topuklu ayakkabıların bu tabloyu ağırlaştırabileceğini söyledi. Bu nedenle tek bir neden yerine birden fazla faktörün birleşiminin hastalığı ortaya çıkardığını vurguladı. Kadınların şıklıktan vazgeçmesi gerekmediğini ancak bilinçli kullanımın önemli olduğunu ifade eden Dr. Tekin, uzun süre topuklu ayakkabı giyenlerin duruşlarına dikkat etmesi, ara ara hareket etmesi ve mümkünse gün içinde farklı ayakkabılar tercih etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca masa başında çalışanların ayak bileği egzersizleri yaparak dolaşımı desteklemesinin faydalı olacağını belirtti. Ayak sağlığının tüm vücut sistemi için kritik olduğunu vurgulayan Dr. Tekin, "Ayaklar yere ne kadar sağlıklı basarsa, vücut da o kadar dengede kalır" şeklinde konuştu.