Ayaklarınızdaki bu iki belirtiye dikkat! İşte kalp hastalığı sinyalleri...

Kan ve oksijenin damarlardan düzgün akışını engelleyen damar tıkanıklığı, kalp krizi ve felç riskini büyük ölçüde artırıyor. Ancak vücudumuzdan gelen birtakım sinyalleri dinlemek hayati risk taşıyor. Ayaklarımız da aslında kalp hastalığı sinyali alabileceğimiz önemli bir uzvumuz…
AYAKLARDA SOĞUKLUK VE UYUŞUKLUK VARSA DİKKAT
Ayak parmaklarındaki damarlar çok ince olduğu için yağ birikmesi sonucu hızla tıkanabiliyor. Bu da ayaklarda soğukluk, uyuşma, ağrı veya şişlik gibi belirtilere yol açabiliyor. Sağlık uzmanlarının açıklamalarına göre bu durum ayak tırnaklarına da yansıyor ve tırnaklar, bir süre sonra kalınlaşıp kırılgan bir hale gelebiliyor.
Noel Wicks'e göre, ayak tırnaklarımıza özellikle dikkat etmeliyiz. Çünkü tırnakların durumu ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Araştırmalara göre, 60 yaş üstü sağlıklı bireylerin yaklaşık dörtte birinde teşhis edilmemiş kalp hastalığı bulunuyor.
BACAKLARDAKİ AĞRI DA SON DERECE MÜHİM!
Kan damarlarında yağ birikmesi sonucu oluşan periferik arter hastalığı (PAH), ayaklardan başlayarak bacaklara doğru ilerleyebiliyor. Uzmanlar, yürürken bacaklarda ağrı oluşmasının ve kısa bir dinlenmeyle kaybolmasının damar tıkanıklığının işareti olabileceğinin altını çiziyor.
Sağlık uzmanları bacaktaki ağrılar için durumu şu şekilde özetliyor: "Ağrı hafif ya da şiddetli olabilir ve genellikle birkaç dakika dinlendikten sonra geçer. Her iki bacak da etkilenebilir, ancak ağrı bazen bir bacakta daha fazla hissedilir."
AYAK SAĞLIĞI SADECE KALP HASTALIKLARININ DEĞİL DİYABETİN DE HABERCİSİ OLABİLİR
Ayak sağlığını etkileyen bir diğer önemli hastalık ise diyabet. Yüksek kan şekeri seviyeleri, ayaklardaki hassas damarları ve sinirleri zarar vererek çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Sinir hasarı nedeniyle diyabet hastaları ayaklarındaki yaraları fark edemeyebilir ve bu yaralar uzun süre iyileşmeyebilir.
Diyabet ayrıca mantar enfeksiyonlarına yatkınlığı artırarak ayak mantarı ve tırnak mantarına neden olabiliyor. Bunun yanı sıra, sürekli yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı veya yemeklerden sonra aşırı halsizlik gibi belirtiler de diyabetin habercisi olabilir.
Eğer ayaklarınızda sürekli soğukluk, uyuşma, yanma, kuruluk, çatlaklar, iyileşmeyen yaralar, mantar enfeksiyonları veya tırnak değişiklikleri fark ediyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye ediliyor…