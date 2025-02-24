Ayaklarınızdaki bu iki belirtiye dikkat! İşte kalp hastalığı sinyalleri...

Kan ve oksijenin damarlardan düzgün akışını engelleyen damar tıkanıklığı, kalp krizi ve felç riskini büyük ölçüde artırıyor. Ancak vücudumuzdan gelen birtakım sinyalleri dinlemek hayati risk taşıyor. Ayaklarımız da aslında kalp hastalığı sinyali alabileceğimiz önemli bir uzvumuz…

AYAKLARDA SOĞUKLUK VE UYUŞUKLUK VARSA DİKKAT

Ayak parmaklarındaki damarlar çok ince olduğu için yağ birikmesi sonucu hızla tıkanabiliyor. Bu da ayaklarda soğukluk, uyuşma, ağrı veya şişlik gibi belirtilere yol açabiliyor. Sağlık uzmanlarının açıklamalarına göre bu durum ayak tırnaklarına da yansıyor ve tırnaklar, bir süre sonra kalınlaşıp kırılgan bir hale gelebiliyor.