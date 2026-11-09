Aybüke’nin hayatını annesinin karaciğeri kurtardı! 5,5 aylıkken zorlu ameliyata girdi

Aybüke'nin nakil sürecini anlatan Prof. Dr. Dayangaç, bebeğin kendilerine başvurduğunda nakil ihtiyacının belirgin hale geldiğini ifade etti. Aileyle yapılan değerlendirmelerin ardından annenin donör olarak uygun bulunduğunu belirten Prof. Dr. Dayangaç, "Aybüke'de doğuştan itibaren karaciğer hastalığı vardı. Bizim değerlendirmemize geldiğinde artık karaciğer nakli zamanı gelmişti. Bebeklerde karaciğer nakli gerekliliğinin çocuk gastroenteroloji uzmanlarımız tarafından belirlenmesini önemsiyoruz. Aileyle görüşmelerimizi ve değerlendirmelerimizi tamamladık. Annesi verici olarak öne çıktı ve tüm koşullar uygundu. Daha fazla beklemeden, Aybüke'yi hastalığın riskleriyle karşı karşıya bırakmadan nakli gerçekleştirdik" diye konuştu.

SÜREÇ BAŞARIYLA İLERLEDİ

Annenin ameliyat sonrasında kısa sürede ayağa kalkarak bebeğinin bakımını üstlendiğini belirten Prof. Dr. Dayangaç, "Bebeklerde anneden organ alınması olabilecek en avantajlı durumlardan biri. Vericimiz ameliyattan kısa süre sonra Aybüke ile ilgilenmek için ayağa kalktı ve bakımını üstlendi. Böylece iki kez fedakarlık yapmış oldu. Sürecin iyi gitmesinden dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de canlı vericili karaciğer naklinde önemli bir deneyime sahip olunduğunu ancak kadavra organ bağışının da artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Dayangaç, "Bebeklerde aileden uygun donör bulunması daha kolay olabiliyor. Ancak her bebek ve çocuk bu kadar şanslı değil. Ailesinde uygun donör bulunmayan ve organ bağışıyla hayata tutunmayı bekleyen çocuklarımız var. Biz canlı vericili karaciğer naklinde edindiğimiz deneyimle bağışlanan bir karaciğeri uygun koşullarda bir yetişkine ve bir çocuğa ya da iki farklı alıcıya nakledebilecek teknik deneyime sahibiz. Daha fazla organ bağışı olmasını ve bu deneyimimizi daha fazla hastaya ulaştırabilmeyi diliyoruz" dedi.