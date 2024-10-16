Az bilinen C vitamini deposu! Portakaldan daha fazla...

Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü; "Omega 3 ve 9 yağ asitlerinin anti-enflamatuar özellikleri sayesinde soğuk algınlığı, grip ve diğer kış hastalıklarına karşı vücudumuza direnç kazandırmamız mümkün. Bu yağ asitlerinin, kalpten cilde, sindirimden bağışıklık sistemine kadar geniş yelpazede faydaları bulunuyor. Omega 3 ve 9'un vücudun soğuk algınlığı, grip ve diğer kış hastalıklarına karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur."

"Omega 3; yağlı balıklar olan somon, sardalye, ton balığı, uskumru, yağlı tohumlar olan ceviz, badem, soya filizi, nohut, keten tohumu, kuş üzümü ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunuyor. Omega 9 ise, zeytinyağı en iyi kaynak olması yanı sıra avokado ve bademde bulunuyor. Haftada bir kez balık tüketmeniz genel sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Bu noktada, balığı pişirme yöntemi de son derece önemlidir. Balık, kızartma ile yüksek ısıya maruz bırakmadan, haşlama, fırın ya da ızgara yöntemi tercih edilmelidir."