B12 seviyelerine tavan yaptırıyor! Haftada 2 porsiyon tüm hastalıklara çare oluyor...

KARİDES GİBİ KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ Kabuklu deniz ürünleri de sakatat sevmeyenlerin güvenle tüketebileceği bir kaynaktır. Örneğin 100 gram istiridye günlük ihtiyacınız olan B12 vitaminin 2 katını sağlarken vücuttaki demir emilimine de katkıda bulunur. Aynı zamanda iyi birer antioksidan kaynağı olan kabuklu deniz ürünlerini suda haşlayıp bu suyu da hem yemeklerinize lezzet vermek hem de yararlarından faydalanmak için kullanabilirsiniz.

SÜT Sadece inek sütü değil, soya, badem ve pirinç sütü de B12 bakımından oldukça zengindir. Örneğin 1 bardak yani 240ml soya sütü, günlük ihtiyacınız olan değerin neredeyse tamamını barındırmaktadır. Veganların da B12 almak için mükemmel bir kaynak olarak tercih edeceği sütleri, tek başına tüketebileceğiniz gibi meyveyle karıştırılabilir ve daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.