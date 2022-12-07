B12 seviyelerine tavan yaptırıyor! Haftada 2 porsiyon tüm hastalıklara çare oluyor...

B12 vitamini vücutta oldukça az depolanır. Bu nedenle günlük olarak besinlerden alınması çok önemlidir. İşte B12 vitamini deposu besinler…
B12 VİTAMİNİ NEDİR?
B12 vitamini suda çözünebilmektedir.İçeriğinde kobalt minerali olduğundan kobalmin olarak da bilinir ve ortalama bir bireyin karaciğerinde 2 mg kadar bulunur. Kandaki alyuvarlar hücrelerinin üretimi, B12 vitamininden sağlanmaktadır. Sinir sisteminde elektriksel sinyal iletimini hızlandırır. Dışarıdan alınması gereken bu besinleri tüketirken fazla pişirmemeye özen göstermek gerekmektedir.
B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Hücre yapısını yenileyen ve daha uzun süre yaşamalarını sağlayan B12 vitamini, hafızayı güçlendirmesinin yanında öğrenmeyi de kolaylaştırır.
SİNİR HÜCRELERİNİ BESLER
Düzenli olarak yeterli miktarda B12 almak, sinir hücrelerini yeniler ve onarır. Aynı zamanda nörolojik rahatsızlıkların önüne geçilmesine de büyük destek olur.
DİĞER YARARLARI
B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
B12 DEPOSU BESİNLER
KARACİĞER VE DALAK GİBİ SAKATATLAR
Uzmanlar haftada 2 defa sakatat tüketiminin B12 eksikliğini büyük oranda giderdiğini açıklamıştır. Özellikle kuzudan elde edilen karaciğer ve böbrek, en yüksek B12 seviyesine sahip besinler arasında yer alır. Sakatat tercihinizi danadan yana da kullanabilirsiniz ancak 100 gram kuzu ciğerinde günlük ihtiyacınız olan B12 vitaminin 13 katı bulunurken dana ciğerinde ise bu oran 3 katıyla sınırlıdır.
KARİDES GİBİ KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ
Kabuklu deniz ürünleri de sakatat sevmeyenlerin güvenle tüketebileceği bir kaynaktır. Örneğin 100 gram istiridye günlük ihtiyacınız olan B12 vitaminin 2 katını sağlarken vücuttaki demir emilimine de katkıda bulunur. Aynı zamanda iyi birer antioksidan kaynağı olan kabuklu deniz ürünlerini suda haşlayıp bu suyu da hem yemeklerinize lezzet vermek hem de yararlarından faydalanmak için kullanabilirsiniz.
SÜT
Sadece inek sütü değil, soya, badem ve pirinç sütü de B12 bakımından oldukça zengindir. Örneğin 1 bardak yani 240ml soya sütü, günlük ihtiyacınız olan değerin neredeyse tamamını barındırmaktadır. Veganların da B12 almak için mükemmel bir kaynak olarak tercih edeceği sütleri, tek başına tüketebileceğiniz gibi meyveyle karıştırılabilir ve daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.
SÜT ÜRÜNLERİ
Peynir tam bir B12 kaynağıdır, sadece bir diliminde günlük almanız gereken B12 miktarının %30'unu barındırır. Aynı şekilde yoğurt da bu bakımdan zengindir ve sade tüketilebileceği gibi protein kaynağı olan kuruyemişlerle ya da meyvelerle karıştırılarak yenebilir.
YUMURTA
B12'nin yanı sıra yüksek miktarda B2 vitamini de içeren yumurta, doktorlar tarafından da günlük tüketilmesi önerilen bir besindir. Özellikle haşlama yumurta tüketmek sadece B vitamini değil, E ve D vitaminlerini de yüksek miktarda barındırır.
TON BALIĞI GİBİ YAĞLI BALIKLAR
Zengin bir protein kaynağı olan ton balığı, derisinin hemen altındaki koyu kaslarda yüksek miktarda B12 barındırır. 100 gram ızgara somon balığı tüketmeniz günlük ihtiyacınız olan B12 vitaminin neredeyse 5 katını almanızı sağlar. Aynı şekilde ton balığı da konserve olarak güvenle tüketilebilir. 1 büyük boy konserve ton balığında ihtiyacınız olanın 2 katı B12 vitamini bulunuyorken aynı zamanda zengin bir omega-3 ve selenyum kaynağıdır.
KIRMIZI ET
Uzmanlar yeterli B12 vitamini almak için haftada 2 defa kırmızı et yemenin önemli olduğunu vurguluyor. Hazırlayacağınız kırmızı etin ise aşırı yağda ve uzun süre pişmesine izin vermek yararlarının azalmasına neden olacaktır..