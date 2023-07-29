Bacaklardaki bu ağrıya dikkat! Kalbin çürüdüğünün sinyali: Yürürken bunu hissediyorsanız...

SİNYALLERİNİ BACAKTA VERİYOR

Göğüste basınç, ağrı veya sıkışma gibi bazı hisleri genellikle bilsek de, aslında bacaklarda ortaya çıkan bir belirti de bu noktada önemli sinyaller arasında yerini alıyor.

Periferik arter hastalığı adı verilen ve sinyallerini bacaklarda veren bir kardiyovasküler rahatsızlık işareti; dikkate alınması gereken en önemli durumlardan biridir.