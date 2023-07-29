Bacaklardaki bu ağrıya dikkat! Kalbin çürüdüğünün sinyali: Yürürken bunu hissediyorsanız...

Kardiyovasküler rahatsızlıklar, kalbin kan pompaladığı koroner arterlerde yağlı maddelerin birikmesiyle bloke edildiğinde veya kesintiye uğradığında ortaya çıkar.
SİNYALLERİNİ BACAKTA VERİYOR
Göğüste basınç, ağrı veya sıkışma gibi bazı hisleri genellikle bilsek de, aslında bacaklarda ortaya çıkan bir belirti de bu noktada önemli sinyaller arasında yerini alıyor.
Periferik arter hastalığı adı verilen ve sinyallerini bacaklarda veren bir kardiyovasküler rahatsızlık işareti; dikkate alınması gereken en önemli durumlardan biridir.
Periferik arter hastalığı, atardamarlarda yağ birikintilerinin giderek artışıyla tetiklenir ve bacaklarınıza kan akışının kısıtlanmasına yol açar.
British Heart Foundation (BHF) John Wheatley Edinburgh Üniversitesi'ndeki Kardiyoloji Profesörü olan David Newby'ye göre bu, bacaklarda "sıkışma" veya "kramp" hissi olarak ortaya çıkabilir.
DİYABET HASTALARI VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANANLAR EN YÜKSEK RİSK GRUBU
Newby; yürürken baldırlarda sıkışma, kramp gibi bir belirtiyle karşı karşıyaysanız, periferik arter hastalığınız olabileceğiniz belirtiyor. Bu nedenle bu hissi önemsememek, önemli bir riski de beraberinizde taşımanıza neden olabilir.
Newby, en yüksek risk grubunun tütün ürünleri kullananlar ve şeker hastalığı olan kişiler olduğunu da vurguluyor.
Endişe verici bir şekilde, periferik arter hastalarında, ağır vakalarda kangrene ve hatta amputasyona yol açabilir. Uzmanlar, periferik arter hastalığı semptomlarının ortaya çıkmasının uzun sürebileceğini açıklasa da, fark ettiğiniz anda tıbbi yardım almanız çok önemlidir.
Kalp uzmanı Patrick Coughlin, insanların yaşlandıkça periferik arter hastalığı riskinin arttığını söyledi. Sigara, diyabet, obezite ve yüksek tansiyon dahil olmak üzere kalp hastalığı ve inme riskinizi artıran şeyler, aynı zamanda periferik arter hastalığı riskinizi de artırır.
Özellikle, artan diyabet vakalarının bir sonucu olarak periferik arter hastalığında bir artış görüyoruz diyen, Coughlin, hem erkekleri hem de kadınları etkiliyor açıklamasında bulundu.
Daha da kötüsü, NHS'ye göre, periferik arter hastalığı mustarip bir kişinin kalp krizi, inme veya diğer kardiyovasküler problemlere sahip olma olasılığı çok daha yüksektir.
Coughlin; "aralıklı bir şekilde topallama varsa (yürürken topallama veya ağrı), kalp krizi riskiniz normalden üç ila beş kat daha fazladır" diyerek dikkatli olunması gereken önemli bir durum olduğuna vurgu yaptı.
Tüm bu belirtiler sebebiyle uzman bir doktora gittikten sonra yaşam stilinizi uzman doktorun yönergelerine göre ilerlemeniz, bu hastalıkla mücadele etmenizin yanı sıra ölüm riskini de düşüren en önemli faktörlerden ilkidir.