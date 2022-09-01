Bacaklardaki bu belirti damardaki tıkanıklığın habercisi! Erken tedavinin altın anahtarı...

Kronik Derin Ven Trombozunda Gelişen Toplardamar Hipertansiyonu

Kronik derin ven trombozundaki en önemli patolojinin, toplardamar içerisinde artmış olan yüksek basınç olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dumantepe, "Buna "Venöz Hipertansiyon" adı verilir. Post-trombotik sendromlu hastaların ilerleyen dönemlerinde özellikle ayak bileği, iç tarafında gözlenen açık akıntılı yaralar ve kalıcı renk değişikliği (hiperpigmentasyon), aslında venöz hipertansiyona bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Kronik DVT hastalarının çoğu, varis yarası (venöz ülser) ve bacakta siyahlaşma gelişene kadar hastalığın ciddiyeti hakkında fikir sahibi değillerdir. Yaranın ortaya çıkması, travma, sellülit, ileri derecede venöz yetmezlik veya yeni gelişen bir derin ven trombozu atağına bağlıdır. Bu nedenler, hastalığın hızla ilerlemesine ve kötüleşmesine neden olur" şeklinde konuştu.