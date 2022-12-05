Bacaklardaki bu his damarların tıkandığını gösteriyor! Kolesterolün tavan yaptığının habercisi o işaret…

Uyuşukluktan yorgunluğa, belirli bir bölgedeki dört duyum, atardamarlarınızı tehlikeli bir şekilde tıkayan kolesterol haberini verebilir.
Yüksek kolesterolü kendi haline bırakmak, atardamarlarınızda plak oluşumunu teşvik edebilir. Plaklar, kolesterol dışında yağlı maddeler, hücresel atık ürünler, fibrin olarak da bilinen kalsiyumun bir karışımıdır.
Atardamarlarınızda bu tehlikeli karışımı çok fazla biriktiğinde sertleşir ve tıkanır. Bu, kan akışınız için idealin altında koşullar yaratır ve bacaklarınız darbeyi alarak "ilk fark edilir" işareti tetikleyebilir.
Cleveland Clinic'e göre bacaklarınızdaki bu kan akışı eksikliği bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma neden olabilir.
PAD tarafından tetiklenen "ilk göze çarpan semptom" bacak rahatsızlığı, ağrı veya kramptır. Ancak bu durum bacak kaslarınızda dört uyarı hissini de tetikleyebilir.
Sağlık portalına göre bacak kaslarınız şunları hissetmeye başlayabilir:
PAD bacak ağrısının ana işareti, yalnızca yürüdüğünüzde veya egzersiz yaptığınızda gelişmesidir.
Ancak dinlendiğinizde birkaç dakika sonra ağrılı belirtisi kaybolur.
Ağrı hafif ila şiddetli seviyeler arasında değişebilir ve genellikle bacaklarınızı dinlendirdiğinizde birkaç dakika sonra geçer. Ağrı tek bacakta daha kötü olabilse de, genellikle her iki bacak da aynı anda etkilenir.
Bu uyarı işareti sizi olağan günlük aktivitelerinize katılmaktan alıkoyacak kadar şiddetli olabilir.
Bacaklarınızdaki zayıflık, uyuşma, ağırlık ve yorgunluğun yanı sıra PAH, aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka belirtilere de yol açabilir:
Ne yazık ki, periferik arter hastalığı, yüksek kolesterole benzer şekilde, durumu saptamayı zorlaştıran pek çok belirgin belirtiye her zaman neden olmaz. Teşhisinin bu kadar zorlu olması bir kan testini yüksek kolesterol seviyelerini belirlemenin en güvenilir yolu yapar.
Durumunuz kesinleştikten sonra, seviyelerinizi tehlikeli bölgeden çıkarmak için sağlıklı bir diyetten kolesterol düşürücü ilaçlar almaya kadar yapabileceğiniz birçok şey vardır. Kolesterol düşürücü bir beslenme biçimii, doymuş yağların azaltılmasını gerektirir. Bununla birlikte, çözünür lif alımınızı artırmak, seviyeleri düşürmeye de yardımcı olabilir.