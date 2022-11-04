Bacaklardaki bu hisse dikkat! Bel kaymasının en büyük sinyali

İskelet sistemi, vücudun dik durmasını sağlayan, direnç veren ve genel sağlığı destekleyen önemli bir sistem. Bel kayması gibi, sık görülen fakat yaşam kalitesini etkileyen bir rahatsızlığı anlamak için ise dikkatli olmak gerekiyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.İsmail Bozkurt konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 04.11.2022 08:41 PAYLAŞ ABONE OL

İskelet sistemi, kemiklerden meydana gelir, hareket etmeyi sağlar, vücuda dış etkenlere karşı dayanıklılık verir ve direnç oluşturur. Vücudu taşıyan da omurga sistemidir. Omurga kemikleri dış yüzeyleri ve iç yüzeyleri bir çizgi halinde ilerler ve birbirinin tam üstünde olacak şekilde birbirlerini takip haldedirler.

Bel kayması, farklı nedenlerden dolay omurga kemiklerinin öne veya arkaya doğru kayması ile meydana gelen rahatsızlıktır. Omurganın yer değiştirmesi, spinal kanalın daralmasına neden olarak sinire bası nedeni ile nörolojik semptomlara yol açar.