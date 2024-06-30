Bacakları kalın olanlar dikkat! Bu hastalığın belirtisi...

Türkiye Lenfödem Derneği Başkanı Prof. Dr Pınar Borman, "Yağ dağılımı lipödem durumunda, simetrik bölgesel yağ birikimiyle bacakları ve bazen kolları etkilerken, obezite tüm vücudu etkiler ve yağ dağılımı daha eşittir." dedi.

Borman, Lipödem Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, genellikle bacaklar, kalça ve bazen de kol gibi bölgelerde yağ hücrelerinin anormal şekilde büyümesiyle ortaya çıkan çoğunlukla simetrik ve ağrılı durumun "lipödem" olarak isimlendirildiğini söyledi.

Lipödemin, özellikle kadınları etkileyen bir rahatsızlık olduğunu ve genellikle hormonal ve genetik değişikliklerle ilişkilendirildiğini dile getiren Borman, bu durumun obezite veya lenfödemle karıştırılabildiğini vurguladı.

Borman, lipödemin, her iki sağlık sorunundan farklı olmakla birlikte bu hastalıklarla birlikte de görülebildiğinin altını çizerek, "Lipödem, ağrı, şişlik hissi, hareket kısıtlılığı ve psikolojik sorunlar nedeniyle fonksiyonel durumu ve yaşam kalitesini bozan bir durumudur." diye konuştu.