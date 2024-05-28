Bağırsağı çürütüyor! Hafif bir ağrı deyip geçmeyin...





"KASIK FITIĞININ KESİN TEDAVİSİ AMELİYATTIR"

Tedavi seçeneklerini anlatan Doç. Dr. Makal, şu bilgileri paylaştı:

"Kasık fıtığının kesin tedavisi ameliyattır. Kasık bağı gibi dışarıdan kullanılan metotlar tedavi değildir. Sadece şikâyetleri azaltır, ameliyatta yırtık olan doku onarılır ve mutlaka yama serilir. Ameliyat kapalı (laparoskopik) ya da açık yöntemle yapılabilir Kapalı ameliyat daha küçük kesi ile yapıldığı için hasta daha az ağrı hisseder ve daha çabuk günlük hayata döner. Kapalı ameliyatta çok küçük 3 adet kesi ile bir kamera yardımıyla fıtık alanına ulaşılır. Hasta mutlaka genel anestezi almalıdır ancak açık ameliyatta daha büyük bir kesi yapılır. Burada genel anestezi alması şart değildir. Spinal anestezi yani belden uyuşturma ile ameliyat yapılabilir. Her iki ameliyatta da yama sermek şarttır. Yamasız fıtık ameliyatı olmaz."



"GENEL ANESTEZİYE BAĞLI RİSKLER OLABİLİR"

Ameliyat risklerinin olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Makal, "Her ameliyatta olduğu gibi fıtık ameliyatlarında da genel anesteziye bağlı akciğer, kalp ile ilgili sorunlar olabilir. Yara yerinde enfeksiyon, kanama gibi genel cerrahi problemler oluşabilir. Ancak fıtığın varlığının devam etmesi, daha büyük bir risktir. Bu yüzden fıtık cerrahi ile tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemidir" dedi.