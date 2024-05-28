Bağırsağı çürütüyor! Hafif bir ağrı deyip geçmeyin...

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gül Bora Makal, kasık fıtığı hakkında açıklamalarda bulundu. Kasık fıtığının tanımını yapan Doç. Dr. Makal, "Fıtık genel olarak karın duvarındaki bir yırtıktan karın içi organların karın dışına çıkması demektir. Bu kasık bölgesinde olduğunda adı kasık fıtığı olur. Doğuştan ya da sonradan ağır yük kaldırma, aşırı egzersiz gibi durumlar da karın duvarını aşırı zorlamaya bağlı oluşabilir" diye konuştu.
"ŞİŞLİK VE AĞRI GÖRÜLEBİLİR"
Kasık fıtığının belirtilerine değinen Doç. Dr. Makal, "Belirtileri kasık bölgesinde ağrı ve şişliktir. Özellikle karın içi basıncı artıran egzersiz ağır kaldırma gibi durumlarda bu şikâyetler belirginleşir. Ancak bazen bu bölgede ani şiddetli bir ağrı, ciltte kızarıklık, morarma gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Bu durumda fıtık boğulmasından bahsedilir. Fıtık boğulması ise acil ameliyat gerektiren bir durumdur" dedi.
"MUAYENE VE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLÜME İLE TANI KONUR"
Teşhis sürecinden bahseden Doç. Dr. Makal, "Tanı çoğunlukla muayene ve radyolojik görüntülemeyle konulur. İlk yapılması gereken tetkik ultrasonografidir. Bazen fıtığın net görülemediği durumlarda MR ya da tomografiden faydalanılabilir" şeklinde konuştu.
KASIK FITIĞI BAĞIRSAĞA ZARAR VERİRSE ACİL MÜDAHALE ŞART
Kasık fıtığında oluşabilecek riskleri aktaran Doç. Dr. Makal, "Fıtık çoğunlukla o bölgede şişlik ve ağrı ile ortaya çıksa da bazen fıtık boğulabilir ve içine giren bağırsak beslenmesini bozup bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu sebeple ilk 4-6 saatte müdahale çok önemlidir. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekir" dedi.
"KASIK FITIĞININ KESİN TEDAVİSİ AMELİYATTIR"
Tedavi seçeneklerini anlatan Doç. Dr. Makal, şu bilgileri paylaştı:
"Kasık fıtığının kesin tedavisi ameliyattır. Kasık bağı gibi dışarıdan kullanılan metotlar tedavi değildir. Sadece şikâyetleri azaltır, ameliyatta yırtık olan doku onarılır ve mutlaka yama serilir. Ameliyat kapalı (laparoskopik) ya da açık yöntemle yapılabilir Kapalı ameliyat daha küçük kesi ile yapıldığı için hasta daha az ağrı hisseder ve daha çabuk günlük hayata döner. Kapalı ameliyatta çok küçük 3 adet kesi ile bir kamera yardımıyla fıtık alanına ulaşılır. Hasta mutlaka genel anestezi almalıdır ancak açık ameliyatta daha büyük bir kesi yapılır. Burada genel anestezi alması şart değildir. Spinal anestezi yani belden uyuşturma ile ameliyat yapılabilir. Her iki ameliyatta da yama sermek şarttır. Yamasız fıtık ameliyatı olmaz."
"GENEL ANESTEZİYE BAĞLI RİSKLER OLABİLİR"
Ameliyat risklerinin olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Makal, "Her ameliyatta olduğu gibi fıtık ameliyatlarında da genel anesteziye bağlı akciğer, kalp ile ilgili sorunlar olabilir. Yara yerinde enfeksiyon, kanama gibi genel cerrahi problemler oluşabilir. Ancak fıtığın varlığının devam etmesi, daha büyük bir risktir. Bu yüzden fıtık cerrahi ile tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemidir" dedi.
"AMELİYAT SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER"
Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Doç. Dr. Makal, "Ameliyat sonrası koyulan yamanın yapışması ve vücudun bir parçası olması için belli bir süre gerekir bu süre genel olarak 2-3 aydır. Bu sebeple bu dönemde ağır yük kaldırma ağır sportif faaliyetlerden uzak durmak gerekir. Aksi halde yama kayıp erken dönemde nüks olabilir. Hastalar ameliyat sonrası aynı gün ya da en geç ertesi gün taburcu edilir. Yara yeri iyileşmesi genel olarak 1 hafta-10 gündür, dolayısıyla bu süre sonunda hastalar iş başı yapabilir. Ancak beden gücü ile çalışan hastaların ağır yük kaldırmaktan en az 3 ay süre ile uzak durması gerekir" ifadelerini kullandı.