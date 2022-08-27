Bağırsak iltihabını ortadan kaldırıyor! Herkesin içtiği bu çay tam bir şifa deposu

Yeşil çay, antioksidan, tanenler ve flavonoidler gibi doğal içerikler yönünden oldukça zengindir. Yeşil çay çok sık tüketilen çaylardan biri oluyor. Yağ yakıcı özelliğiyle bilinen bu çay, hem diyet listelerinin vazgeçilmezi hem de hastalıklara karşı korumada güçlü bir ilaç deposu oluyor.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR

Yeşil çay bir yudumda kilo vermenizi sağlayamaz, ancak aynı zamanda boşaltma ve idrar söktürücü etkisiyle de bilinir. Aslında aynı kateşinler ve yüksek kafein içeriği kan şekerini sabit tutarken daha kolay ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yeşil çay nemlendirir ve eliminasyonu destekler.

Tüm çayların idrar söktürücü özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Ancak yeşil çay, çok yüksek kateşin konsantrasyonu nedeniyle hepsinden açık ara en güçlüsüdür. Yeşil çay ayrıca yağ yakıcı etkisiyle bilinen önemli bir zayıflama aktif maddesi olan kafein içerir. Kafein ayrıca vücudunuzdaki yağ miktarını arttırdığı için fiziksel performansınızı da artırır. Bu, egzersiz sırasında daha fazla yakıt sağlar!