Bağırsak iltihabını ortadan kaldırıyor! Herkesin içtiği bu çay tam bir şifa deposu

Yeşil çay, antioksidan, tanenler ve flavonoidler gibi doğal içerikler yönünden oldukça zengindir. Yeşil çay çok sık tüketilen çaylardan biri oluyor. Yağ yakıcı özelliğiyle bilinen bu çay, hem diyet listelerinin vazgeçilmezi hem de hastalıklara karşı korumada güçlü bir ilaç deposu oluyor.
İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR
Yeşil çay bir yudumda kilo vermenizi sağlayamaz, ancak aynı zamanda boşaltma ve idrar söktürücü etkisiyle de bilinir. Aslında aynı kateşinler ve yüksek kafein içeriği kan şekerini sabit tutarken daha kolay ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yeşil çay nemlendirir ve eliminasyonu destekler.
Tüm çayların idrar söktürücü özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Ancak yeşil çay, çok yüksek kateşin konsantrasyonu nedeniyle hepsinden açık ara en güçlüsüdür. Yeşil çay ayrıca yağ yakıcı etkisiyle bilinen önemli bir zayıflama aktif maddesi olan kafein içerir. Kafein ayrıca vücudunuzdaki yağ miktarını arttırdığı için fiziksel performansınızı da artırır. Bu, egzersiz sırasında daha fazla yakıt sağlar!
KAN ŞEKERİNİ NORMALE ÇEVİRİYOR
Kalp hastalığı risk faktörüne sahip kişiler üzerinde yapılan yeni araştırmalar dört hafta boyunca yeşil çay özütünün alınmasının kan şekeri seviyelerini ve bağırsak iltihabını azaltabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bunun metabolik sendromla bağlantılı olduğunu ve sağlık risklerinin yeşil çay ile azaltılıp azaltılamayacağını değerlendiren ilk çalışmalardan biri olduğunu söylüyor.
METABOLİK SENDROM NEDİR?
Kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskinizi artıran, birlikte meydana gelen çeşitli koşullardan kaynaklanır. Koşullar arasında artan kan basıncı, yüksek tansiyon, bel çevresinde aşırı yağ ve yüksek kolesterol, trigliserit seviyeleri bulunur. ABD'de her üç yetişkinden birinde metabolik sendrom bulunuyor.
Yüksek kan şekeri, bağırsaklara zarar verebilir, böylece sızdıran bağırsakları tetikleyebilir ve bu da metabolik sendroma yol açar. Geleneksel olarak, bir hasta metabolik sendrom için risk altındaysa, çeşitli nedenlerle zor olabilen diyet değişiklikleri ve kilo kaybı dahil yaşam tarzı değişiklikleri önerilir.
YEŞİL ÇAYIN ZARARLARI
Çok fazla yeşil çay içmek veya çok fazla yeşil çay özü almak bazı olumsuz yan etkilere neden olabilir. Yeşil çayı fazla tükettiğimizde büyük dozlarda, ancak düşük oranda karaciğerde hasarlara yol açmıştır. Ayrıca aşırı yeşil çay tüketilmesi sinirlilik, uykusuzluk, kalp çarpıntısı, baş dönmesi oluşmasına sebep olabilmektedir.
SAĞLIKLI BİR BEDEN
Çölyak hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, ülseratif kolit vb. gibi diğer tıbbi durumlar için yapılan tedaviler, sızdıran bağırsak ve metabolik sendromun nasıl tedavi edileceğine ışık tutmaya yardımcı olmuştur. Örneğin, glutensiz bir diyet, semptomları hafifletebilir, ayrıca iltihap önleyici ilaçlar, antibiyotikler, demir, kalsiyum ve D vitamini gibi takviyeler yapabilir. İşlenmiş gıdalar, yüksek yağlı gıdalar gibi belirli gıdalardan uzak durmak , yüksek şekerli gıdalar, glüten, süt ürünleri. Hem probiyotik hem de probiyotik içeren gıdaları tüketmek, bağırsaktaki sağlıklı bakterileri teşvik etmede de çok yardımcı olabilir.