Bağırsakları çürütüyor! Sindirim sistemini parçalayan bu 4 besine dikkat

Lifli bazı yiyeceklerin sindirimi iyileştirmeye ve dengeli bir bağırsağı desteklemeye yardımcı olabileceği gibi, diğer yiyecekler de ters bir etki gösterebilir. Kilo alımı, rahatsızlık ve yiyecekler oldukça zararlı olabilir. Ayrıca metabolizmayı da yavaşlatma faktörüne bağlıdır.
Sindirim sorunlarını azaltmak için, yeme alışkanlıkları genel anlamda üst düzeyde tutmak büyük önem taşıyor. Özellikle belirli besin grupları, bağırsaklarınızda büyük hasarlara neden olabilir, genel sağlığı büyük oranda bozabilir. İşte kendinizi korumanız gereken o besinler…
HAMUR İŞİ
Aşırıya kaçmadan tüketilebilecek bir kahvaltı seçeneği olsa da, simit, poğaça ve açma gibi kahvaltılık hamur işleri, genellikle en yoğun işlenmiş gıdalar arasında yer alır. Bu da iyi bir bağırsak sağlığını isteyenler için tüketmemeleri gereken besinlerin başında geliyor. Üstelik yoğun kalori içermelerinin dışında, tok tutabilme kapasiteleri de oldukça düşüktür.
Bu besinlerin üretiminde kullanılan ilave şeker, bağırsak bakterilerinde dengesizliğe neden olarak sağlığı büyük oranda bozar. Bu besinler, bağırsak florasındaki bakteri dengesini bozarak kötü bağırsak bakterileri için aranan ortam ve beslenme şeklini oluşturabilir.
KIZARMIŞ BESİNLER
Yağ, belirli oranlarda ve türlerde tüketildiğinde temel besin kaynaklarından biridir. Fakat kızartılmış yiyecekler, bağırsak sağlığını tehdit eden ürünler arasında yer alıyor. Kızarmış yiyecekler, sindirim sistemine zarar verirken bağırsak hareketlerinde istenmeyen değişiklikler oluşturabilir.
Kötü bağırsak bakterilerinin gelişmesi için uygun bir ortam yaratan bu besinler, mideniz üzerindeki aynı olumsuz etkiyi de yaratabilir. Kızarmış yiyecekler yerine ızgara ve fırında pişirilmiş alternatiflerini tercih etmek çok daha uygun olabilir.
DİYET YİYECEKLER
Düşük kalorili, diyet gibi etiketleri gördüğümüzde bu besinleri zihnimizde "sağlıklı" olarak nitelendirmeye oldukça yatkınız. Fakat bu büyük bir yanılgıdır ve bu gıda kategorisi, içerdikleri kalori ve ilave şeker miktarını azaltmak için genellikle yapay tatlandırıcılar kullanır. Bu durum ise bağırsak florasını bozulmasına sebebiyet verir. Bu nedenle diyet yoğurt, diyet içecek gibi besinler yerine "doğal" formdaki ve ilave şeker bulunmayan besinleri tercih edebilirsiniz.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Cips, beyaz makarna, tatlılar ve salam, sosis, sucuk gibi besinlerin, kalorileri nedeniyle kilo almaya neden olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat işlenmiş gıdalar aynı zamanda bağırsak sağlığı üzerinde de yoğun bir biçimde etkilidir.
İşlenmiş gıdaların bağırsak bakterilerini ve bağırsak sağlığını iyileştirebilecek lif oranına sahip olmaması, bağırsakların büyük oranda zarar görmesine neden oluyor. İşlenmiş gıdalar yerine daha doğal besinleri tüketmek, atıştırmalık olarak cips yerine meyve ve çiğ kuruyemişler tercih etmek vücudunuza büyük oranda iyilik yapmanızı sağlar.