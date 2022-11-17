Bağırsakların katili o besin! Vücudun tüm işlevini bozuyor…

Şekerli içecekler sadece gazlı içeceklerin de ötesindedir. Meyve suları ve bazı diyet gazlı içecekler bile, özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu, sakarin veya sukraloz içeriyorsa, bağırsağınıza zarar verebilir.

Damman, "Bu içecekler kolonda sağlıksız bakterilerin üremesine neden olabilir ve ishale, ayrıca diyabet ve obeziteye neden olabilir" diyor. Clinical Gastroenterology and Hepatology'de yakın zamanda 2022'de yapılan bir incelemeye göre , hem hiperglisemi (yüksek kan şekeri seviyeleri) hem de aşırı şeker alımının olumsuz etkileri olabilir, bağırsak bariyerini bozabilir. Bu da bağırsak geçirgenliğini artırır ve bağırsak mikrobiyota disbiyozuna, yani bağırsaktaki bakterilerin dengesizliğine neden olabilir.