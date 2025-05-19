Bağırsaklarınız alarm veriyor olabilir! Bu belirtileri görmezden gelmeyin...

Basit bir karın ağrısı sandığınız rahatsızlığınız aslında çok daha ciddi bir hastalığa işaret ediyor olabilir! Sessizce ilerleyen inflamatuar bağırsak hastalıkları, erken dönemde fark edilmezse hayat kalitesini alt üst ediyor. Uzmanlar dikkat edilmesi gereken belirtileri ve alınabilecek önlemleri paylaştı

DHA Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:48 PAYLAŞ ABONE OL

Karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama gibi belirtilerle yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren iltihaplı bağırsak hastalıkları (tıbbi adıyla inflamatuar bağırsak hastalıkları), uzun süren ve tekrarlayan ataklarla seyreden kronik bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor. 19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü'nde Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Sarıkaya, halk arasında 'iltihaplı ülser' olarak da bilinen bu rahatsızlıkların en yaygın iki türünün ülseratif kolit ve Crohn hastalığı olduğunu belirterek, doğru tedavi ve beslenme ile bu hastalıkların kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

'BAĞIRSAK HASTALIKLARI GENELLİKLE UZUN SÜRELİ VE TEKRARLAYAN ATAKLARLA SEYREDER' İnflamatuar bağırsak hastalıklarının, bağırsağın iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir grup kronik bağırsak rahatsızlığı olduğunu belirten Prof. Dr. Sarıkaya, bu hastalıkların başlıca sebepleri arasında bağışıklık sisteminin düzensiz çalışması ve genetik yatkınlığın bulunduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sarıkaya, "Bu hastalıklar genellikle uzun süreli ve tekrarlayan ataklarla seyreder. Ülseratif kolit, daha çok kalın bağırsağı etkileyerek kanlı ve mukuslu dışkılama ile belirti verirken, crohn hastalığı ise daha çok ince bağırsağı tutar ve karın ağrısı ile ishalle kendini gösterir. Bazı durumlarda, eğer kalın bağırsak tutulumu varsa, kanama da görülebilir" dedi. Prof. Dr. Sarıkaya, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bu hastalıkların sosyal yaşantıyı da olumsuz etkilediğini vurguladı. Gece uykudan uyandıran dışkılama isteği ve sürekli karın ağrısı gibi semptomların hastalarda ciddi bir yaşam zorluğu oluşturduğunu belitti.