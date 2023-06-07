Bağışıklığı artırıp hastalıktan koruyan mucize! Yazın en doğal ilaç...





"Yaz mevsiminde günışığı en önemli antidepresan ilaçtır"

Yaz aylarındaki beslenmenin ve güneş ışığının önemine de değinen Dr. Dinççağ, "Ultraviyole ışınları vücudumuz için D vitamini kaynağıdır. Vücudumuzdan yapılan D Vitamininin aktif hale geçmesi ve vücuda faydalı hale gelebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç vardır. Yaz mevsimi boyunca özellikle güneş ışınlarının insan sağlığına daha az zararlı olduğu öğlen saatleri dışında kollarımızı, yüzümüzü ve bacaklarımızı güneş ışığına tutmamız D vitamini almamız için gereklidir. Günde 15 dakika bu işlem için yeterlidir. Kemik erimesi (osteoporoz), D vitamini düşük olanların bu konuya dikkat etmeleri sağlık açısından çok faydalıdır. D vitamini, insan vücudunda bir hormon gibi görev yapıp, insanın bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir vitamindir. Kemik sağlığı üzerine çok önemli faydaları vardır. Sağlıklı beslenmenin hastalıklardan koruduğu, ömrü uzattığı bilinmektedir. Günlük hayatta spor yapmanın ve düzenli uykunun da buna eklenmesiyle daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam mümkündür. Meyve tüketiminin günde en az beş kez olması, sebze ve meyvenin taze tüketilmesinin ve kabuklu meyvelerin soyulmadan, ama iyice yıkandıktan sonra tüketilmesinin faydaları vardır. Meyve suyu içmek yerine meyveyi posasıyla tüketmek daha faydalıdır. Meyve tüketilirken karışık meyve tüketilmesi daha doğru olacaktır. Diyabet hastalarının doktor önerisiyle ölçülü meyve tüketmeleri tavsiye edilir. Yaz mevsiminde günışığı en önemli antidepresan ilaçtır. Bol bol faydalanmalıyız" ifadelerini kullandı.