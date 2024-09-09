Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! 6 adımda çocukları hastalıklardan koruyun...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muhittin Cengiz Kan, çocukların okula başlaması ve mevsim geçişleriyle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarına daha fazla maruz kaldığını söyledi. Dr. Kan, bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmek için 6 altın kuralı sıraladı.

Giriş Tarihi: 09.09.2024 10:37 PAYLAŞ ABONE OL

Okulların açılması ve yaz mevsiminden sonbahar ve kış aylarına geçilmesiyle birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artışlar görülüyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muhittin Cengiz Kan, "Çocuklar kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirdikçe bu tür enfeksiyonlara yakalanma riski artar. Aileler, çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir dizi önlem alabilirler. Bu önlemler, çocukların sağlığını korumaya yardımcı olurken, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini de azaltır." dedi. Dr. Kan, 6 altın kuralı şöyle sıraladı.

1. DENGELİ VE BESLEYİCİ BİR DİYET Bağışıklık sistemini destekleyen en önemli faktörlerden biri dengeli ve besleyici bir diyettir. Çocukların günlük olarak yeterli miktarda meyve, sebze, tam tahıl, protein ve sağlıklı yağlar tüketmesi önemlidir. Özellikle portakal, limon, kivi gibi C vitamini açısından zengin gıdalar, havuç ve ıspanak gibi A vitamini ile kırmızı et ve kabak çekirdeği gibi çinko oranı yüksek gıdaların tüketilmesi bağışıklık sistemini destekler. Ayrıca, yoğurt ve kefir gibi probiyotik açısından zengin gıdalar bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemine olumlu katkıda bulunur.