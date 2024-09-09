Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! 6 adımda çocukları hastalıklardan koruyun...

Okulların açılması ve yaz mevsiminden sonbahar ve kış aylarına geçilmesiyle birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi artışlar görülüyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Muhittin Cengiz Kan, "Çocuklar kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirdikçe bu tür enfeksiyonlara yakalanma riski artar. Aileler, çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir dizi önlem alabilirler. Bu önlemler, çocukların sağlığını korumaya yardımcı olurken, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini de azaltır." dedi. Dr. Kan, 6 altın kuralı şöyle sıraladı.
1. DENGELİ VE BESLEYİCİ BİR DİYET
Bağışıklık sistemini destekleyen en önemli faktörlerden biri dengeli ve besleyici bir diyettir. Çocukların günlük olarak yeterli miktarda meyve, sebze, tam tahıl, protein ve sağlıklı yağlar tüketmesi önemlidir. Özellikle portakal, limon, kivi gibi C vitamini açısından zengin gıdalar, havuç ve ıspanak gibi A vitamini ile kırmızı et ve kabak çekirdeği gibi çinko oranı yüksek gıdaların tüketilmesi bağışıklık sistemini destekler. Ayrıca, yoğurt ve kefir gibi probiyotik açısından zengin gıdalar bağırsak sağlığını destekleyerek bağışıklık sistemine olumlu katkıda bulunur.
2. DÜZENLİ UYKU
Çocukların yeterli ve kaliteli uyku alması, bağışıklık sistemi için kritiktir. Uyku sırasında vücut, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan sitokinleri üretir. Okul çağındaki çocuklar için günde en az 9-11 saat uyku önerilmektedir. Uyku düzeninin bozulması, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci azaltabilir.
3. HİJYEN KURALLARINA UYGUNLUK
Çocuklara düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırmak, solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasını önlemede en etkili yöntemlerden biridir. Ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması, mikropların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ayrıca, çocukların öksürürken veya hapşırırken ağızlarını dirsek içiyle kapatmaları öğretilmelidir.
4. DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE
Fiziksel aktivite, bağışıklık sistemini güçlendiren bir diğer önemli faktördür. Düzenli egzersiz, vücudun enfeksiyonlara karşı daha dirençli olmasına yardımcı olur. Çocuklar için günde en az 60 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite önerilmektedir. Bu aktiviteler, dışarıda oynama, bisiklete binme veya spor yapma şeklinde olabilir.
5. STRES YÖNETİMİ
Çocuklar, özellikle okul döneminde stres altında olabilirler. Yüksek düzeyde stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci azaltabilir. Aileler, çocuklarının duygusal durumunu takip etmeli ve gerekirse onlara destek olmalıdır. Rahatlama teknikleri, derin nefes alma egzersizleri veya gevşeme aktiviteleri çocukların stresini azaltmaya yardımcı olabilir.