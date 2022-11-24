Bağışıklığı güçlendiriyor, hücreleri baştan aşağı yeniliyor! Kış aylarında doktor yüzü görmek istemiyorsanız...

Zengin bir vitamin, antioksidan ve sağlıklı bir yağ kaynağıdır. Yağın ölçülü tüketilmesi gerekirken, araştırmalar, tereyağ içeren yağlı yiyecekler yemenin vücudun bazı temel vitamin ve mineralleri emmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Sağlıklı yiyecekleri ve sebzeleri yağ ile pişirmek, daha fazla besini emmenize yardımcı olabilir.
ANTİ-İNFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİP
Alternatif Ayurveda tıbbında, yanıkları ve şişliği tedavi etmek için topikal olarak tereyağı kullanılmıştır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, tereyağı, bilinen anti-inflamatuar özelliklere sahip bir yağ asidi olan bütirat içerir.
Araştırmalar, tereyağında bulunan bütiratın vücuttaki iltihabı yatıştırdığını gösteriyor.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Yağ açısından zengin olmasına rağmen, yüksek konsantrasyonlarda tekli doymamış Omega-3 içerir. Bu sağlıklı yağ asitleri, sağlıklı bir kalp ve kardiyovasküler sistemi destekler.
Çalışmalar, dengeli bir diyetin parçası olarak tereyağı kullanmanın sağlıksız kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Sade yağ ölçülü olarak kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, çok fazla doymuş yağ kalp hastalığı riskini artırabilir. Kalp hastalığı için başka risk faktörlerine sahip kişiler, diyetlerine ghee eklerken dikkatli olmalıdır.
OBEZİTEYİ ÖNLER
Önemli bir konjuge linoleik asit veya CLA kaynağıdır. Araştırmalar, CLA'nın obezite ile mücadeleye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırmalar, tereyağının bulunan CLA'nın aşırı kilo alımını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bazı insanlarda vücut yağ kütlesini azaltmaya da yardımcı olabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI OLUR
Tereyağı tüketimi, sağlıklı bir bağırsakla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Eski zamanlarda atalarımız her yemekten önce bir kaşık yağ içerlerdi. Bağırsakları kapladı ve ülser ve kanser şansını azalttı.
SAĞLIKLI BİR CİLDE SAHİP OLMANIZI SAĞLAR
Antioksidanlar, yağ asitleri ve doğal bir yumuşatıcı açısından zengin olan tereyağı, nemi hapsederek, cilt onarımını iyileştirerek, çatlakları tedavi ederek ve cildi yumuşatarak sağlıklı cildi korumanıza yardımcı olur. Bu aynı zamanda ghee'nin popüler geleneksel faydalarından biridir.