Bağışıklığı güçlendiriyor, hücreleri baştan aşağı yeniliyor! Kış aylarında doktor yüzü görmek istemiyorsanız...

Zengin bir vitamin, antioksidan ve sağlıklı bir yağ kaynağıdır. Yağın ölçülü tüketilmesi gerekirken, araştırmalar, tereyağ içeren yağlı yiyecekler yemenin vücudun bazı temel vitamin ve mineralleri emmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Sağlıklı yiyecekleri ve sebzeleri yağ ile pişirmek, daha fazla besini emmenize yardımcı olabilir.

ANTİ-İNFLAMATUAR ÖZELLİKLERE SAHİP

Alternatif Ayurveda tıbbında, yanıkları ve şişliği tedavi etmek için topikal olarak tereyağı kullanılmıştır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, tereyağı, bilinen anti-inflamatuar özelliklere sahip bir yağ asidi olan bütirat içerir.